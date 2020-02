Verdensstjerne er vild med Volbeat

Det er ikke kun Kristian Jensen, Lars Ulrich og danske håndboldfans, der er begejstrede for Volbeat.

Corey Taylor fra det succesfulde, amerikanske metalband Slipknot er såmænd også tosset med sjællænderne.

Sidste sommer var Volbeat med som opvarmning, da bestialske Slipknot hærgede Nordamerika, og efterfølgende udtalte danskerne, at de fik fuckfingeren af hovednavnets rabiate fanskare.

Frontmand Corey Taylor stikker derimod tommelfingeren op:

- Volbeat klarede det rigtig godt! Jeg synes, de er fremragende. Det er et stærkt band. De er meget engagerede i det, de gør, og de er meget underholdende, siger sangeren til Ekstra Bladet.

Seebach, Medina og Slipknot

Corey Taylor fortæller, at Slipknot også har været udsat for strittende langemænd.

- Vi oplevede det samme, da vi varmede op for Metallica. Og da vi åbnede for Slayer, fik vi fingeren! Man skal kæmpe sig igennem modgangen og gøre sig fortjent til at være på scenen, mener verdensstjernen.

Corey Taylor flankeret af Slipknots Jim Root (til venstre) og Clown anno 2015. Foto: Victor Chavez/Getty Images

I august kommer Slipknot igen til at stå over for et publikum, der måske ikke helt sætter pris på deres spektakel. Bandet er hovednavn på Smukfest, som også har Lionel Richie og en masse danske popnavne som Rasmus Seebach og Medina på plakaten.

Corey Taylor ser lidt desorienteret ud, da han bliver sat ind i sagerne.

- Ja, det er sgu underligt. Interessant! Vi kan faktisk trives med den slags, og det kan vise sig at blive smukt.

- Enten sker der det, at publikum skrider, eller også bliver de eksponeret for noget, de aldrig har set før, og det kan blive deres indgang til den fantastiske verden, som heavy metal er, vurderer amerikaneren.

Slipknot har tidligere optrådt flere gange på Roskilde Festival og Copenhell.