Verdensstjerne indtager dansk festival

Sting, Jack Johnson, The Minds of 99, Fatboy Slim og Nik & Jay er allerede offentliggjort som navne til sommerens festival Heartland, og nu præsenteres endnu et stort navn til de fynske festligheder.

Robbie Williams gæster nemlig Heartland 2023, når festivalen finder sted fra 8. til 10. juni, oplyses det i en pressemeddelelse.

'Vi er meget stolte over at byde velkommen til et vaskeægte stadionnavn på Heartland til sommer. Robbie Williams er et af Europas absolut bedst sælgende koncertnavne i de seneste 25 år med gentagne udsolgte koncerter i Parken,' siger Heartlands direktør og musikchef, Ulrik Ørum-Petersen.

'Senest solgte han sine to danske arenakoncerter ud på få minutter. Det bliver uden tvivl en kæmpe fest med dans og fællesskrål, når Robbie rammer Greenfield Scenen med sit kæmpe show lørdag den 10. juni. Vi glæder os til at byde vores gæster velkommen på Egeskov til endnu en magisk Heartland.'

'XXV'-albummet tæller hits som 'Let Me Entertain You', 'Angels', 'She's the One' og 'Millennium'. Mon ikke de også er på setlisten til sommerens festival. Foto: Per Lange

Den britiske verdensstjerne udgav i september jubilæumsalbummet XXV for at fejre sit 25-års jubilæum som solist, og det kommer altså de danske fans til gode.

Ud over Heartland spiller Robbie Williams også udsolgte koncerter i Royal Arena i København og Boxen i Herning til februar. Begge steder er der udsolgt, men hvis du missede at få billet, får du altså nu mulighed for at opleve ham på Fyn.

Robbie Williams spiller på festivalens sidste dag næste år.

Den 48-årige sanger brød igennem som en del af boybandet Take That, men da gruppen midt i 1990'erne tog en pause, slog han sit navn fast som solist.