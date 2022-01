Verdensstjerne skuffer danske fans

Shawn Mendes skulle have indledt sin verdensturné i København. Det er der nu lavet om på

Der er dårligt nyt, hvis man er blandt dem, der havde sikret sig billet til Royal Arena 14. marts i år.

Her skulle verdensstjernen Shawn Mendes have indledt sin verdensturné i København, men grundet corona har man valgt at rykke koncerten til 2023.

Det skriver 23-årige Shawn Mendes selv på Instagram, hvor man kan se, at den nye dato i Danmark bliver torsdag 13. juli 2023.

'Dette var en utroligt svær beslutning at træffe, men beklageligvis er vi nødt til at rykke UK & Europa-turnéen fra 2022 til 2023', skriver Shawn Mendes og fortsætter:

'Med logistikken, rejserne og usikre restriktioner på de europæiske spillesteder grundet pandemien, var vi tvunget til at træffe den svære beslutning at rykke denne del af turnéen.'

'Jeg undskylder, at det ikke vil være muligt at se jer før'.

Der var gang i den, da Shawn Mendes optrådte til Smukfest i 2018. Foto: Emma Sejersen

Fredag har Royal Arena ligeledes opdateret sin hjemmeside med følgende besked:

'28/1-2022 - fra arrangøren DTD Concerts: Shawn Mendes rykkes til 13/7-2023'.

Har man billet til koncerten, vil den fortsat gælde, når Shawn Mendes efter planen lander i København i 2023.