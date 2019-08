Verdensstjerne svigtede danske fans: - Vi kan kun beklage

Fredag aften havde Tivoli fornemt besøg af den amerikanske hip hop-diva Lauryn Hill. Det blev dog et ualmindeligt kort visit.

Den 44-årige sangerinde er det absolutte hovednavn på årets Fredagsrock-plakat, men det blæste hun højt og flot på.

Verdensstjerne til Tivolis Fredagsrock

Hun lod sine danske fans vente i evigheder, og da hun endelig gik på scenen var det til en ultrakort forestilling. Det irriterede mange!

'Så er det nok med 60 min opvarmning og fuldstændig ligegyldig DJ!!! Vi kom og betalte inner circle for at høre Lauryn Hill, og her 22.45 er hun stadig ikke på. Det er f..... en ommer Tivoli!! Føler mig i den grad snydt!!!!', skriver Kimie Vidø Welsh på Tivolis Facebook-side.

Jane Stefansen er enig.

'1 times opvarmning og 50 min optræden... Det er simpelthen for ringe', skriver hun.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Tivolis pressechef, at hovednavnet lod vente på sig.

- Ja, det er desværre rigtigt, at Lauryn Hill først gik på scenen klokken 23.05, siger Torben Plank.

Fredagsrock starter normalt så tæt på klokken 22, som muligt. Af hensyn til Tivolis naboer skal koncerten nemlig slutte seneste 23.59.

- VI havde bestemt gerne set, at hun var gået på noget før. Vi kan kun beklage. Det er meget sjældent, at vi oplever at kunstnere kommer for sent, siger Torben Plank og fortsætter.

- Det skal lige siges, at hun for tiden turnerer rundt med et set up, hvor der er en dj, der varmer op, før hun går på. Det var også den pakke, hun kom med i går. Men det undskylder jo ikke rigtigt, at hun gik på så sent. Men det er også en sag mellem hende og hendes fans. Hun skuffer dem, siger Torben Plank.

Han fortæller, at da verdensstjernen endelig indtog scenen, var hun i hopla og leverede varen. På det tidspunkt havde flere dog forladt Tivoli.

- Der har helt sikkert været nogen, der er gået. Jeg ved ikke hvor mange. Og jeg vil gerne understrege, at vi er kede af det. Vi havde som sagt gerne set, at hun var gået før noget før. De fleste vil egentlig gerne spille længere i Tivoli, siger pressechefen.

Torben Plank fortæller, at han endnu ikke ved, om der kommet et efterspil efter den historisk korte koncert.

- Vi tager kontakt til hendes manangement, efter vi har evalueret koncerten. Men man kan vel godt sige, at kontrakten er ikke udfyldt til punkt og prikke, siger han.

- Ved I hvorfor, hun kom så sent på scenen?

- Nej, ikke præcis. Det, jeg ved er, at hun ankom for sent, og da hun så var backstage, skulle hun have sat håret. Det tog længere tid end ventet, siger Torben Plank.

Det er langt fra første gang, at den amerikanske diva skuffer sine fans ved at lade dem vente urimeligt længe.

Da hun i 2018 optrådte i Forum i København, lod hun også sine fans vente, og tidligere på ugen var det i forbindelse med en koncert i Glasgow, den var gal. Det har Lauryn Hill undskyldt for på Instagram.