Verdensstjerne til Royal Arena

50 Cent vender tilbage til Danmark.

Rapstjernen fra New York besøger Royal Arena i København lørdag 30. september.

Koncerten er en del af 50 Cents omfattende The Final Lap Tour. Verdensturnéen markerer, at det er 20 år siden, entertaineren udsendte blockbusteren 'Get Rich or Die Tryin''.

Som opvarmning medbringer gangsterrapperen sin kollega Busta Rhymes, der i øvrigt også optræder på årets Roskilde Festival.

Udskældt koncert

50 Cent alias Curtis James Jackson III var senest i Danmark i fjor, hvor han gik på scenen i Tivoli i København og ved Musikkens Hus i Aalborg.

Hitmageren indtog Royal Arena første gang i 2018, hvor han gav en udskældt koncert.

50 Cent, der fylder 48 til sommer, har ikke udsendt et album siden 'Animal Ambition' fra 2014.

Det generelle billetsalg til efterårets show i Royal Arena begynder fredag 12. maj klokken 10 via livenation.dk og ticketmaster.dk.

Ståpladser koster 655 kroner, og der er siddepladser til mellem 355 og 855 kroner. Alle priser er plus gebyr.