Verdensstjerner indtager dansk festival

Igen kan den danske Jelling Musikfestival præsentere stjernerne Duran Duran som deres internationale hovednavn.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

'Vi er stolte af – igen – at kunne offentliggøre Duran Duran som festivalens internationale hovednavn. Koncerten i Jelling bliver bandets eneste danske optræden i 2022', lyder det.

Netop nu er bandet aktuelt med albummet 'Future Past', som de har indspillet med flere internationale kunstnere.

Og det album glæder Jelling Musikfestival sig til bliver fremført foran 35.000 gæster.

- Duran Durans nye album strøg ind i toppen af den danske albumhitliste. Det er meget få bands, der kan præstere at holde sig så aktuelle og nyskabende efter fire årtiers kunstnerisk virke, siger festivalleder Lars Charlie Mortensen og fortsætter:

- Vi har holdt en god dialog med bandets management de seneste to år og har hele tiden drømt om at få lov til at præsentere Duran Duran igen. Derfor er offentliggørelsen en forløsning, og vi glæder os til at opleve bandets kæmpeshow på Store Scene i Jelling.

Duran Duran spiller på Jelling Musiestival torsdag 26. maj.