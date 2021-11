Verdensstjerner på dansk festival

Tinderbox Festival kan nu løfte sløret for 14 optrædende på festivalen i 2022

Når den fynske festival Tinderbox i juni 2022 lukker de første festivalgæster ind siden coronanedlukningen, bliver det til tonerne af både danske og udenlandske stjerner.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse, hvor de afslører de første 14 artister, der betræder scenen i Tusindsårsskoven ved Odense.

Blandt de optrædende er det engelske rockband Muse, der står bag hits som 'Uprising' og 'Starlight'. Også det amerikanske band Imagine Dragons og den britiske popsanger George Ezra er blandt hovednavnene.

De danske artister, som festivalen mandag kan præsentere, tæller dog også store stjerner.

Fynske Mø indtager scenen i sin fødeby, ligesom også Thomas Helmig, Kashmir, Cheff Records, Tessa, Alex Vargas, Clara, Drew Sycamore, Andreas Odbjerg, Coco O. og Jonah Blacksmith lægger vejen forbi.

Tinderbox løber af stablen fra 23. til 25. juni, og de billetter, der endnu ikke er solgt eller overført fra de aflyste festivaler i 2020 og 2021, sættes til salg 19. november.

Tinderbox i Odense og NorthSide i Aarhus, som drives af DTD Group, har samlet søgt om 48 millioner kroner fra den danske stat i kompensation for aflysningerne, til trods for at de som fortalt i Ekstra Bladet ejes af selskaber med adresse i skatteparadiset Luxembourg.