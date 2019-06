Den album- og koncertaktuelle rockstjerne Jesper Binzer er sammen med sin kone for længst flyttet i hus med have og udlever nu det, han selv kalder en småborgerlig middelklassedrøm.

Før det kom så vidt, gav han og bandkammeraterne i D-A-D den ellers max gas, når de turnerede rundt i Europa med deres kompromisløse ko-punk.

- Vi kneppede os op og ned gennem Europa de første par år. Der var smukke, promiskuøse kvinder og stoffer i lange baner, men det havde sin pris. Den weltschmerz, det også medførte, når vi vågnede dagen efter med tømmermænd, satte sine spor i musikken, siger Jesper Binzer i et aktuelt interview med magasinet Euroman.

Jesper Binzer og D-A-D er stadig leveringsdygtige i vild rock, men har lagt det vilde rockstjerneliv på hylden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han påpeger desuden, at det på langt sigt er svært at udleve en vaskeægte 'sex, drugs & rock'n'roll'-livsstil i lille Danmark.

- I Danmark er der simpelthen ikke nok at lave til at opretholde et rockstjerne-liv. Der er måske 13 indendørs-shows og ti sommerfestivaler, men hvad skal man så lave resten af tiden. Man kan ikke drikke og tage stoffer hele tiden, siger Binzer og tilføjer:

- Jeg har set mange, der prøvede alligevel, og det var patetisk. I stedet fik jeg en kæreste, en familie og et liv ved siden af musikken.

I aftes fejrede D-A-D udgivelsen af vinyl-udgaven af deres aktuelle album 'A Prayer for the Loud' med en særdeles velbesøgt gratis minikoncert ved pladeforretningen Beat på Enghave Plads på Vesterbro i København.