Det er stilhed for stormen på Roskilde Festival, hvor solen netop er forsvundet bag skyerne over Dyrskuepladsen.

Vinden er taget til, men endnu ånder alt fred og ro på campingpladsen, hvor tusindvis af mennesker har boet siden lørdag.

Men omkring klokken 14 ventes uvejret at ramme pladsen. Derfor har Roskilde Festival udsendt en pressemeddelelse, hvor de kommer med gode råd til, hvordan festivalgæsterne skal forholde sig, når helvede bryder løs.

Søg ly før

De henviser blandt andet til DMI's råd om, at søge ly, FØR uvejret rammer. Det vil altså sige nu.

Og rådene er simple: Søg ly i en bil eller bus, vælg ly for vejret i et lavt telt frem for et højt, og så skal man selvfølgelig holde sig fra træer og høje master.

Hvor meget vand der falder, er der forskellige bud på, men fra Roskilde Festival lyder det, at gæsterne kan se frem til smat på den anden side af uvejret.

DMI har varslet skybrud, hagl, torden og kraftige vindstød, og videoer vidner om, at uvejret har ramt landet Skybruddet har allerede væddet de vestlige egne af landet.

Mudder

'Vi undgår ikke mudder, når titusindvis af mennesker færdes sammen i regnvejr. Vi koncentrerer indsatserne om de områder, hvor der er store koncentrationer af mennesker, og om de primære færdselsårer, da det ofte er de steder, hvor mudderet opstår,' skriver festivalen blandt andet.

'Vi spreder flis, halm og grus, der afhjælper smat og mudder. Herudover har vi også maskiner, der kan suge vand op på de steder, hvor der er behov for det,' skriver de.

Ekstra Bladet var tidligere i dag rundt på pladsen for at spørge folk, om de ved, hvordan de skal forholde sig, hvis det pludselig lyner over dem.