Vild deroute: Kæmpe fiasko

Popstjernen Coco O. opnåede en andenplads i 'Vild med dans' for et par år siden.

Så godt klarer københavneren sig ikke på den aktuelle albumliste.

Hendes solodebut, 'It’s a Process’, er ude af top 40 efter en enkelt uge på charten. Albummet dumpede ind som nummer 27 i sidste uge.

'It’s a Process’ kommer hele otte år, efter Coco O. brød afgørende igennem som frontfigur i duoen Quadron, hvis sidste album, 'Avalanche', holdt hele 38 uger på top 40 og peakede som nummer tre.

Tidligere på foråret blev Coco O. samplet af den canadiske verdensstjerne Drake, der brugte sangerindens vokal på nummeret 'Lemon Pepper Freestyle', som gik ind på tredjepladsen af den amerikanske hitliste Hot 100.

Elvis Hansen hitter

Justin Bieber er for ikke mindre end ottende uge i træk nummer et på albumlisten med 'Justice', men popidolets utrolige stime af succes stoppes på singlecharten, hvor han efter syv uger på toppen med 'Peaches' må vige pladsen for Gillis nye 'Kærlighed'.

Ugens højest placerede nyhed er Iceages 'Seek Shelter', som tager 9. pladsen. Det er det københavnske rockbands femte album, og første gang de optræder på top 40.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste på hitlisten.dk

Johnny Hansen fra Kandis crooner sig fra nummer syv til to på albumlisten med 'Elvis On My Mind'.

Jydens hyldest til rockkongen udkom tirsdag 4. maj, og da listen baseres på streams og salg i perioden fredag til torsdag, blev sidste uges placering sikret på baggrund af blot tre dages tilgængelighed. Langt de fleste album udgives på fredage.