Vild hyre: Vælter sig i millioner

Op til en million kroner per koncert.

Så meget scorer de største danske navne på det traditionsrige sommertogt i festivallandet ifølge Ekstra Bladets garvede kilder i musikbranchen.

Sæsonen begynder i dag på Jelling Musikfestival, hvor blandt andre Nik & Jay, Lukas Graham og Tobias Rahim synger årets mest lukrative måneder ind.

Efter streaming har punkteret indtjeningen på udgivelser, henter stjernerne generelt mere end halvdelen af deres årsindkomst på festivalscenerne.

Det er derfor, de altid går på arbejde, når du går på sommerferie. År efter år efter år efter år.

Job for chimpanse

2023 er bestemt ingen undtagelse. Festivalplakaterne er så ensartede, at det minder om sendefladen på P3 eller en playliste på Spotify.

Udover Jelling optræder Tobias Rahim på eksempelvis Tinderbox, NorthSide, Nibe, Roskilde, Smukfest, Rock Under Broen, Bork, Ringsted og Wonderfestiwall. Samt på Plænen i Tivoli.

Nærmest lige meget hvor man bor i kongeriget, kan man høre popprinsen fremføre ’Stor mand’ og ’Mucki Bar’, hvis man åbner vinduet den kommende tid.

Andreas Odbjerg og Tobias Rahim på Jelling i fjor. De er begge på programmet igen i år. Foto: Per Lange

Hitmageren var på adskillige af de samme festivaler i fjor, og han fyldte desuden sportshaller og arenaer i foråret. Bare Tobias Rahim nu ikke får stress igen.

Festivalerne kan efterhånden sætte en chimpanse til at booke musikanter. Eller en lemming.

Den kunstneriske kreativitet strækker sig til ’alle de danske og et par udenlandske’.

Bæredygtigt skattely

Man skal ikke have hældt mange shotsrør i halsen for at tvivle på, om man står i fadøl til knæene i Nibe eller Jelling eller på Smukfest eller Tinderbox.

Roskilde lefler for ungdommen med rap, pop og poprap, men kun Tønder og Copenhell tilbyder en oplevelse, der adskiller sig radikalt fra alle de andre tilbud i sommerens landsdækkende musiksupermarked.

Heartland og NorthSide ville noget engang. Nu vil de det samme som alle de andre. Og det er primært at sælge billetter.

Det er ikke lykkes i stor stil for NorthSide, der hårdnakket insisterer på at fremstå så utroværdige, at det endda vækker opsigt i en industri, som ellers ikke ligefrem er kendt for anstændighed.

Den aarhusianske festival, hvis ejerskab er i skattely, prædikede bæredygtighed, mens man tryglede billetkøberne om at beholde billetten til sidste års første festival efter pandemien.

For tilliden fik de trofaste et kummerligt discountprogram.

Billetsalget svigter

Når NorthSide afvikles næste weekend, er det med et endnu værre lineup, og minsandten om ikke publikum har mandet sig op til at blive væk.

Festivalen udtaler til TV2 Østjylland, at man forventer at sælge mellem 5000 og 10.000 færre billetter end i fjor, hvilket i musikbranchen, hvor mange har et ret overfladisk forhold til tal, reelt nok betyder mellem 9000 og 10.000. Eller 15.000.

Inden nyheden om det svigtende billetsalg kom ud, proklamerede NorthSide i øvrigt, at de ville sætte publikumskapaciteten ned for at give mere plads til gæsterne.

Nu gør de så pladsen mindre, og de relativt få, der har givet 2545 kroner for igen at høre Tobias Rahim, Nik & Jay og Lukas Graham, får vel så omtrent lige så lidt plads som i 2022.

Giver det mening? Nej, det er showbiz. Men så længe danskerne er villige til at give millioner for middelmådighed, giver det mening for musikbranchen.

