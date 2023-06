Vild indskiftning: Keld Heick afløser Treo

Ekstra Bladet kan i dag præsentere Keld Heick som gæsteanmelder. Den 77-årige musiker anmelder verdensstjernen The Weeknd onsdag aften, hvor koncerten også kan følges live

Ny i job.

Sådan et skilt kan Keld Heick i dag med rette sætte på tøjet.

Tilbage i 1966 grundlagde han pigtrådsbandet The Donkeys, og siden har den nu 77-årige musiker turneret land og rige rundt med sin musik - ofte med Hilda ved sin side.

Nu kaster den rutinerede sanger og sangskriver sig over en ny disciplin i musikkens verden.

Keld Heick har sagt ja til at være gæsteanmelder på Ekstra Bladet, og han debuterer med en af de helt store.

Det er den canadiske verdensstjerne, som Keld Heick skal anmelde, og så vil han løbende give sit besyv med under livedækning af koncerten med The Weeknd i Horsens onsdag aften.

Canadisk Burhan G.

- Jeg var meget overrasket, da jeg blev spurgt. Men da jeg havde sundet mig lidt, syntes jeg, at det kunne være meget sjovt, siger Keld Heick, der har lyttet en del til The Weeknd op til aftenens koncert.

- Jeg kan godt lide hans musik. Han er den canadiske Burhan G. Sangene er velskrevne, og han har den der meget lyse og fine stemme. Den er smørblød. Så jeg glæder mig meget til at opleve koncerten. Jeg bliver blød om hjertet, når jeg lytter til musikken, siger Keld Heick, der ikke kendte meget til The Weeknd for bare få uger siden.

I 2017 gæstede The Weeknd Roskilde Festival. Foto: Thomas Borberg

- Nej, det gjorde jeg ikke. Ellers havde jeg klart lyttet mere til det. Men det er ikke en genre, jeg normalt lytter til. Når det er sagt, så har både Hilda og jeg en bred musiksmag. Vi kan godt lide at lytte til en god blanding af genrer. Både det hårde og det bløde og det pågående. Der må gerne være lidt for enhver smag.

Ikke perfid

- I aften skal du anmelde The Weeknd, som du virker begejstret for. Er du klar til at tage kritikerbrillerne på?

- Helt bestemt, siger Keld Heick, der dog sætter en grænse.

- Kan vi forvente, at du er lige så skrap som Treo?

- Nej! Perfid kunne jeg aldrig drømme om at være.

