Vild nedtur: Megastjerne færdig

Katy Perrys karriere ligger i ruiner.

For ti år siden var sangerinden blandt klodens største popstjerner, og hun sendte hele ni singler helt til tops på den amerikanske hitliste. Nu kan hun slet ikke komme på listen.

Se også: Danskere bag popdivas megaflop

Katy Perrys nye udspil, 'Never Worn White', misser legendariske Hot 100 i USA og har heller ikke opnået en placering på listerne i Tyskland, Australien og Danmark. I Storbritannien gør den sin entré som nummer 97.

'Never Worn White' er endnu et flop i en række af fadæser for det californiske idol, der kiksede fælt med 'Small Talk' og 'Harleys in Hawaii' sidste år.

Se også: Katastrofe: Hun smadrer karrieren

Katy Perry fik ellers massiv opmærksomhed i forbindelse med lanceringen af 'Never Worn White', fordi hun i den tilhørende musikvideo afslørede, at hun er gravid.

Justin Bieber falder

Herhjemme tager The Weeknd sin tredje uge på toppen af singlecharten med verdenshittet 'Blinding Lights', der er med på canadierens fjerde album, 'After Hours', som udkommer fredag.

Ben & Tans 'Yes' blev nummer et ved Melodi Grand Prix, men den må nøjes med en 30. plads på hitlisten.

Se også: Frit fald: Nedtur for Ben & Tan

Albumcharten domineres stadig af Branco og Gilli. Makkerparrets 'Euro Connection' har nu fem uger på førstepladsen.

Ugens højest placerede nyhed er Lil Uzi Verts 'Eternal Atake', der tager fjerdepladsen. Den amerikanske rappers andet album går direkte ind på førstepladsen i USA.

Se også: Helt væk: Håbløs Bieber er fortabt

Justin Biebers 'Changes' ser ikke ud til at kunne leve op til superstjernens tidligere megasucceser. Efter fire uger er albummet faldet til 9. pladsen i USA og nummer fem i Danmark. Forgængeren 'Purpose' indtog den danske førsteplads i 11 uger, scorede otte gange platin og tilbragte 159 uger i top 40.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk