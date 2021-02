Vild rapper: - Det er porno der virker

Yakuza brænder for hiphoppens sexfikserede stil, som københavneren mener er et produkt af tiden

Ekstra Bladet bringer disse dage portrætinterviews med tre kvindelige danske rappere. Lørdag gjaldt det Goldie 6is, i dag følger Yakuza, og mandag kan man møde Sosa.

Nicki Minaj, Cardi B og Megan Thee Stallion har lagt verden ned med rap, der stinker af sex.

Københavneren Yakuza drømmer om at gøre dem kunsten efter. Det er på tide, kvinderne har taget ukvemsord og obskøniteter i deres magt og mund, mener hun:

- Vi har jo hørt hundredvis af mandlige rappere snakke om, at de laver damer og skubber kokain, men at høre kvinder sige ’æd min fisse’ er fucking svedigt og et friskt pust. Jeg har ikke fået nok af det endnu, siger den 31-årige rapper fra Nordvest.

Rapper om fisse

Yakuza har slået sig ned på Poul Madsens store hjørnekontor med udsigt over Rådhuspladsen. Ekstra Bladets chefredaktør er på barsel, og rapperen, der i virkeligheden hedder Sabrina Stenvedel, får en god gammeldags Coke fra hans køleskab.

Hun er ikke til Light eller Zero. Skal det være, så skal det være. Det gælder også teksterne:

- Der er mange, der siger, at kvinder altid rapper om deres fisse, og folk synes vist, det er klamt, og de brokker sig over, at videoerne ligner porno. Og det gør de jo! Men det gør de jo kun, fordi det virker. Det er det, folk vil have, forklarer Yakuza og fortsætter:

- Det er ikke mig eller Cardi B, der laver reglerne. Vi er bare et produkt af tiden. Og hvis vi laver et nummer, der er mere reflekterende og som ikke går over stregen, så er der ingen, der lytter til det.

Se videoen til Yakuzas single 'Den Bish', hvor hun leger med sexdukker og motorsav. Produktion: Nexus Music

Yakuza funderer over, hvor længe genren kan blive ved med at skubbe grænserne for vulgær adfærd:

- Jeg tror, der går et par år, før vi når toppen på skalaen af ’nastiness’, og når det ikke kan blive vildere, så kommer der nok et modsvar, som er mere organisk og baseret på ægte følelser.

Yakuza er udadvendt og lattermild, men det sidste siger hun lidt resigneret. Modsat Yakuza, så har Sabrina dog følelser:

- Bag den hårde facade er jeg jo bare et menneske, og jeg vil da også gerne finde kærligheden, erkender hun.

Skræmmer mænd

Rapperen siger, det bitchede image ikke gør det lettere at finde en mand:

- Det er det sværeste i hele verden. Måske ser de mine videoer og tænker, ’hun er for vild - det tør jeg slet ikke røre ved’. Eller også tænker de, ’hende vil jeg gerne lige prøve, men det er ikke en, man bliver kærester med’.

- Jeg kan ikke rigtigt se mig selv på Tinder. Hvem er lige et match med Yakuza?! Det er sgu for underligt. Jeg er på en datingapp for kendte, der hedder Raya, og det har jeg haft held med, men mange bor i andre lande, så den er lidt hård under corona.

Yakuza har et inderligt ønske om at slå igennem. Hun vil have en masse priser, endnu flere penge og optræde på Roskilde Festival.

Rapperen er aktuel med singlen ’Heldig’, men sådan føler hun sig ikke altid:

- Jeg har da spurgt mig selv, om jeg er idiot. Er jeg dum, når jeg fortsætter, selvom der ikke sker så meget? Men der brænder bare en ild i mig. Jeg har altid vidst, at det var det her, jeg ville.

- Jeg drømmer om at fylde mit badekar op med penge, men mest af alt rapper jeg jo fordi, jeg elsker det.

Har mistet far og venner

Yakuza har bogstaveligt talt sin egen ryg - og københavnerens mor er kæmpe fan. Foto: Sebastian Vistisen Toft

Yakuza fortæller, musikken har givet hende selvværd.

- Før jeg begyndte at rappe, var jeg usikker på mig selv, og jeg kendte ligesom ikke mit eget værd, men jeg er blevet styrket med hiphoppen, og nu føler jeg, jeg er fucking sej, klog og smuk.

Rapperen forklarer, hendes heftige stil og vilde ambitioner har medført, at hun har mistet både venner og sågar sin far:

- Min far er født i Algeriet og muslim, og jeg har ikke set ham i 11 år. Han havde nogle forventninger til, hvordan jeg skulle leve mit liv, og det kunne jeg ikke med. Jeg lever for mig.

- Han følger med på sociale medier, og forleden havde han ringet til min mor og spurgt vredt, om hun havde set, hvad jeg lavede. Min mor sagde bare, at han burde være stolt af mig. Det er hun.

Yakuza siger smilende, at hendes mor spørger ind til, hvad forskellige slangudtryk betyder. Det kan godt blive pinligt. Men moren er Yakuzas største fan:

- Hvis jeg rapper, ’Han ender i koma/Den her fisse er Noma’, så griner hun bare, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere. Det er bare så akavet at rappe den slags foran ens mor! ler Yakuza.