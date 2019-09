Vild triumf: Dansker slår megastjerne

Stepz tager skridtet helt op på tronen.

Den danske rapper er ny nummer et på albumlisten med solodebuten 'Stepzologi', der sender sidste uges mest populære skive, Post Malones 'Hollywood's Bleeding', en plads ned.

Det amerikanske fænomen forsvarer sin førsteplads i USA, hvor han altså er nummer et for anden uge i træk.

Men herhjemme regerer Stepz. 'Stepzologi' udkom torsdag 12. september, og på baggrund af blot et enkelt døgns streaming og salg gik det ind på femtepladsen den forgangne uge.

Dødsmetal i top 10

Album udgives normalt på fredage, og listen medregner streaming og salg fra fredag til torsdag. Først nu konkurrerer 'Stepzologi' dermed på lige vilkår med kollegerne.

Stepz er den ene halvdel af populære MellemFingaMuzik. Makkeren Branco slap sit første album, 'Baba Business', i juni, og det lå fire uger på førstepladsen.

Senest har duoens samarbejdspartner Gilli ligget nummer et i hele otte uger med sit debutalbum, 'Kiko', som nu er nummer tre.

Ugens eneste nyhed i top 40 er noget af en sjældenhed. Det aarhusianske dødsmetalband Baest sender såmænd 'Venenum' direkte ind på 6. pladsen.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

For femte uge i træk er Tones and I nummer et på singlecharten med verdenshittet 'Dance Monkey'. Næste onsdag rammer Rasmus Seebachs 'Lovesong' utvivlsomt listen.