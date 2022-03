Vild udvikling: Sidste spor slettet

Kan man spille i band med en mand, der på Twitter ytrer kontroversielle holdninger til krigen i Ukraine og russernes invasion af deres naboland.

Nej!, lød det fredag fra fire af medlemmerne af popbandet Danser med Drenge.

Kollektivt trak de sig fra Klaus Kjellerup og det orkester, han dannede tilbage i 1993. På bandets Facebook-side skrev de, at deres samarbejde var slut.

'I løbet af det sidste døgn er vi blevet opmærksom på dine mange voldsomme og frastødende ytringer omkring situationen i Ukraine. Vi er dybt chokeret og ønsker på ingen måde at være en del af dine synspunkter. Det er holdninger som uimodsagt vil fremstå som Danser med Drenges, hvilket det absolut ikke er, og som vi er forpligtigede til at tage afstand fra. På baggrund af dette er det ikke muligt for os at gennemføre den kommende turné sammen med dig og vi træder ligeledes ud af et fremtidigt samarbejde', stod der i opslaget, der var underskrevet af Steffen, Morten, Kasper og Rie.

Pist væk

Også på deres personlige Facebook-profiler skrev musikerne, at de ikke kunne se sig selv sammen med Klaus Kjellerup mere.

Mandag fik piben så en anden lyd.

Det ene bandmedlem efter det andet slettede deres opslag fra Facebook. Med andre ord var kritikken af Kjellerup pludselig pist væk.

Den eneste, der holdt fast og havde opslaget liggende på Facebook, var Morten Bolvig. Men nu har også han fjernet teksten fra det sociale medie.

Aldrig igen

Overfor Ekstra Bladet uddybede Bolvig fredag sin holdning til Kjellerups mening om det, der sker i Ukraine.

- Jeg er dybt rystet over hans holdning, og det er mig magtpålæggende at tage afstand fra en mand med sådanne meninger, sagde han.

- Jeg er rasende på ham, tilføjede Morten Bolvig, der følte sig taget som gidsel i sagen og understregede, at hans samarbejde med Klaus Kjellerup er definitivt slut.

- Jeg skal ikke spille med ham igen!

- Aldrig?

- Nej! Det er stensikkert, fortalte Morten Bolvig uden et sekunds tøven.

Ekstra Bladet har forsøgt at få opklaret, hvad der ligger til grund for, at kritikken af Klaus Kjellerup pludselig er væk.

De medlemmer, der har reageret på vores henvendelse, har ikke ønsket at kommentere sagen.

Klaus Kjellerup lagde sig efter gruppens kritik fladt ned og undskyldte de ting, havde havde skrevet på Twitter. Se hvad han sagde i klippet øverst i denne artikel.

