Vild video: Frede og Isabella til porno-rap

Tusindvis af feststemte mennesker droppede nattesøvnen og tog klokken 01:45 natten til søndag til fest med Suspekt på Bøgescenerne til Smukfest.

Den fest ville 54-årige kronprins Frederik og prinsesse Isabella, 15, ikke gå glip af, og derfor havde de også indfundet sig på hovedscenen i Skanderborg.

Fra deres plads i hjørnet af scenen gemte far og datter sig i mørket, hvor de stod og hyggede og sang med, mens Suspekt i form af Bai-D, Orgi-E og Rune Rask foldede sig ud i omkring 75 minutter.

Her havde de udover rapgruppen også udsigt til et sandt virvar af en fest, der foregik i bøgeskoven.

Kronprins Frederik og prinsesse Isabella hyggede sig tydeligvis til koncerten. Foto: Anthon Unger

Med tekster som 'Vil du med ud at se min pik?' og 'Jeg spermer dig i munden' tændte rapgruppen for alvor op over Bøgescenerne, hvor hverken det sene tidspunkt eller den forholdsvis lave temperatur var til at mærke på publikum.

Forrest smed kvinder på stribe tøjet, allerede inden Orgi-E fra scenen råbte 'Tag tøjet af, hvis I er liderlige - og knep til noget techno'.

Den opfordring fik kun endnu flere - især kvinder - til at smide tøjet, og der manglede bestemt ikke bryster og brystkasser at kigge på, når festivalens kameraer pegede på publikum ved Smukfest-orgiet.

Både far og datter kunne teksterne til de hårde rap-numre, mens de stod i mørket. Foto: Anthon Unger

Årets sidste koncert

Når der ikke blev rappet med på teksterne, fik kronprins Frederik også mulighed for at snakke med musiker og entertainer Simon Jul, som lidt senere gæstede koncerten til et nummer.

Kronprinsen var ikke selv på scenen, som han ellers overraskede med i 2018, da han gæstede en Nephew-koncert. Det var ellers hans sidste mulighed for at gøre det i 2022.

- Hold kæft, jeg har glædet mig. Det er vores sidste Suspekt-koncert i år, og hvem ved, hvornår det sker igen? Så er I med på at give den hele fucking armen? råbte Orgi-E tidligt i koncerten.

Og det var Smukfests royale og ikke royale gæster altså.

Suspekts Orgi-E gav den gas på scenen og tændte op under Smukfest. Foto: Anthon Unger

At kronprins Frederik er glad for Suspekt er ingen hemmelighed. I 2019 var det også rapgruppens koncert, han overværede på Smukfest. Dengang hyggede han sig i Lydtårnet på Stjernescenen, hvor han også viste, at han kunne teksterne.

Kronprins Frederik, prins Christian og prinsesse Isabella tilbragte både fredag og lørdag i bøgeskoven i Skanderborg, hvor årets festligheder officielt lukker ned søndag aften.

