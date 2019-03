Vildt dansk band genopstår

Heftige The Psyke Project gør comeback for en enkelt aften på metalfestivalen Copenhell til sommer

The Psyke Project begravede sig selv i Pumpehuset for fem år siden.

Om få måneder genopstår gruppen på Copenhell et andet sted i hovedstaden.

Den sjællandske kvintet, der dyrker en brutal blanding af hardcore og metal, gør comeback for blot en enkelt koncert, som finder sted på den populære festival lørdag 22. juni.

The Psyke Project var også en del af Copenhells program i 2010 og 2014.

Billetter rives væk

Bandet eksisterende oprindeligt mellem 1999 og 2014 som et af de mest markante navne på den danske metalscene.

De har udsendt fem album og optrådt tre gange på Roskilde Festival.

Øverst på Copenhells plakat i år står Tool, Slipknot samt Scorpions, og festivalen får desuden besøg af blandt andre Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators, Lamb of God, Halestorm, Clutch og Rob Zombie.

Den hårdtslående begivenhed afvikles på Refshaleøen fra onsdag 19. til lørdag 22. juni.

Copenhell finder sted for tiende gang og melder om det hurtigste billetsalg i festivalens historie. Både partoutarmbånd til alle fire dage og torsdagsbilletter er revet væk.

I fjor var festivalen stort set udsolgt med op mod 25.000 deltagere.