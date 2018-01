Vildt: Han slår Seebach og Larsen

Danskerne elsker simpelt hen Ed Sheeran.

Den engelske popstjerne lagde landet helt ned i 2017, hvor han udsendte både årets mest succesfulde album, 'Divide', og single, 'Shape of You'.

Det viser opgørelser, som musikindustriens brancheorganisation IFPI netop har offentliggjort.

Ed Sheerans tredje album topper suverænt Top 100 efter i 2017 at have ligget hele 31 uger på 1. pladsen, hvilket er rekord i dansk hitlistehistorie. Succespladen har på intet tidspunkt været udenfor Top 4, siden den udkom i marts.

'Divide' opnåede firedobbelt platin efter at have solgt mere end 80.000 eksemplarer. Albummet er også sidste års største sællert i blandt andet Storbritannien, Australien, Canada og Holland.

Seebach nummer 2

Ed Sheerans utrolige popularitet understreges af, at hans andet album, 'Multiply', der udkom helt tilbage i juni 2014, ekstraordinært opnår en 6. plads blandt de mest solgte album herhjemme i fjor.

Udover at toppe singlecharten for 2017 med 'Shape of You' besætter den 26-årige sangskriver også 3. pladsen med 'Galway Girl' og 5. pladsen med 'Castle on the Hill'.

Rasmus Seebachs aktuelle 'Før vi mødte dig' har tilbragt fem uger på albumlistens 1. plads. Foto: Linda Johansen

Nummer 2 på albumlisten er Rasmus Seebachs 'Før vi mødte dig', og det er noget af en bedrift for københavneren, der først udsendte skiven sidst i november, hvilket naturligvis bevirker, at den ikke konkurrerer på lige vilkår med 'Divide', som udkom mere end otte måneder før.

Rasmus Seebach cementerer sin særlige stjernestatus ved at have samtlige sine fem studiealbum på Top 70. Sangerens debut fra 2009 var det 64. mest populære album i 2017.

Kim Larsen har tidligere siddet urørligt på poptronen herhjemme, men den tid er forbi, og den kræftramte spillemands 'Øst for Vesterled' må nøjes med en 8. plads til trods for, at albummet udkom i april og altså har været i handelen længe.

Lukas Grahams 'Blue Album' blev chokudsendt i sommeren 2015, og var det næstmest solgte album i Danmark i både 2015 og 2016. I 2017 blev det nummer 11, men gruppen går måske helt til tops i år, hvor de efter planen atter er albumaktuelle.