Vildt krav til dansk Dylan-koncert

30. september gæster en vaskeægte legende Danmark.

Bob Dylan giver koncert i Royal Arena som et punkt på sin to år lange 'The Rough and Rowdy Ways World Tour'.

Den 81-årige musiker har dog et vildt krav til de fans, der ønsker af opleve ham i det 17 numre lange set, han turnerer med.

Bob Dylan tillader ikke mobiltelefoner under sit show.

Bob Dylan gæster Danmark til efteråret. Foto: Ritzau Scanpix

Med andre ord er det ikke muligt at have sin armforlænger - sin fuldstændig livsnødvendige telefon - med, hvis man vil opleve Dylan. Det oplyser Live Nation i en pressemeddelse.

Begrundelse kommer fra Bob Dylans lejr og lyder som følgende:

'Efter at have skabt denne telefonfri oplevelse på de seneste turnéer, tror vi, at det skaber bedre oplevelser for alle tilstedeværende. Vores øjne åbner sig lidt mere, og vores sanser er lidt skarpere, når vi mister den teknologiske krykke, vi har vænnet os til. Og ja, det er en ikke til forhandling'.

En aften uden sin mobil lyder formentligt skræmmende for mange - og befriende for lige så mange.

- Det er ikke første gang, vi har et mobilfrit arrangement i Danmark. Tidligere har det ikke været et problem. Folk er søde til at overholde kravet og det har fungeret upåklageligt, siger Heidi Degn, der er PR & Promotion Manager hos Live Nation.

Det vil fremgå meget tydeligt, når man køber billet til koncerten, at det er en mobilfri oplevelse, man siger ja til. Derfor er det kun publikum, der af medicinske årsager har brug for deres telefon, der kan få dispensation til at have adgang til den under koncerten.

Alle andre koncertgæster får, når de ankommer til Royal Arena, udleveret en lille pose, man skal skal putte sin mobiltelefon i. Posen låser derefter, men kan let låses op, når man går hen til de afmærkede oplåsningssteder i foyeren.

Man skal altså ikke aflevere sin telefon, inden mødet med legenden. Man har den på sig hele aftenen - dog bag lås.

Billetsalget til den mobilfri koncert begynder onsdag 13. juli. Priserne begynder ved 790 kroner plus gebyr.