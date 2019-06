Vildt vejr i vente: To koncerter aflyst

To koncerter med 'Vi sidder bare her' - der blandt andet har Jørgen Leth og Mikael Simpson som medlemmer - er netop blevet aflyst

To koncerter er lørdag blevet aflyst, mens Rasmus Seebach holder fast i sin familiekoncert.

Baggrunden er, at København senere i dag ventes at blive ramt af kraftig regn og torden. Sådan lyder meldingerne fra både DMI og YR.

Den dramatiske vejrmelding har nu fået trioen 'Vi sidder bare her', der består af Mikael Simpson, Jørgen Leth og Frithjof Toksvig til at aflyse to koncerter, der efter planen skulle have været afviklet 16.00 og 20.00 i dag på Christianshavns Bådudlejning.

På Facebook skriver Mikael Simpson, at 'strøm, mennesker og tordenvejr' er en dårlig kombination på et spillested som Christianshavns Bådudlejning.

Både Mikael Simpson og arrangøren oplyser, at publikum får refunderet deres udgifter til billetter.

'Vi er meget kede af at måtte meddele, at vi grundet det kommende uvejr over København er blevet nødt til at aflyse vores to arrangementer i aften med 'Vi Sidder Bare Her' kl 16 og kl 20 - strøm, mennesker og tordenvejr går ikke på kanalen', lyder det fra arrangøren.

Imens insisterer Rasmus Seebach indtil videre på at gennemføre dagens planlagte arrangement i Valby Parken. Det fortæller hans manager Nicolaj Bundesen:

- Vi har et sikkerhedsteam, som er et af Danmarks bedst, og som sammen med DMI vurderer, hvorvidt der er en risiko ved komme til koncerten. Det er der ingen, som vurderer, at der er på nuværende tidspunkt. Hvis der kommer en risiko, aflyser vi arrangementet i god nok tid til at folk kan komme hjem i sikkerhed, siger han.

Husk regntøj - glem paraplyen

På Facebook er flere fortørnet over, at arrangementet gennemføres i regnvejr, og at det er forbudt at tage paraplyer med ind. Til det siger Nicolaj Bundesen:

- Det bliver en dårlig koncertoplevelse for alle, hvis man skal stå og kigge på paraplyer. Folk skal sørge for at tage regntøj med, siger han.

Imens står folk i kø for at komme af med deres billetter på Rasmus Seebachs Facebook-side.