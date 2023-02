Vildt verdensnavn til Danmark

Sommerens festivalplakater er ikke ligefrem spækket med sjældent sete genier.

Men nu sker der endelig noget.

Syd For Solen har netop offentliggjort, at Aphex Twin er hovednavn på festivalen i København fredag 9. juni.

Aphex Twin kaldes ikke den elektroniske musiks Mozart uden grund.

Briten har kun besøgt Danmark få gange i en lang karriere. Hans seneste optræden herhjemme fandt sted i hovedstadens Tap1 i 2011.

Gådefuld excentriker

Aphex Twin alias 51-årige Richard David James revolutionerede den elektroniske musik i 1990'erne med en række epokegørende udgivelser, hvor alt fra afsindigt manipulerede beats til melodiske åbenbaringer mundede ud i blændende produktioner, der med tiden har infiltreret moderne mainstream.

Den gådefulde lydmager og komponist har ikke udsendt et album siden Grammy-vindende 'Syro' fra 2014.

Syd For Solen, der blev afviklet første gang i fjor, finder sted over tre dage i Søndermarken.

Festivalen har for længst afsløret, at Bon Iver er topnavn torsdag 8. juni, mens The War On Drugs er øverst på plakaten for lørdag 10. juni.

