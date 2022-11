VM-slagsang blottet for Qatar-kritik: Nu tager Christopher bladet fra munden

Sangeren mener, at der har været masser af kritik af Qatar, så han undlod at lave en 'fuck Qatar'-hymne sammen med 'Natholdet', men gik i stedet efter at støtte og give spillerne kærlighed. Ekstra Bladet spørger, hvorfor man ikke gik mere kritisk til værks

Han er velklædt som altid, da han entrerer lokalet og betræder den røde løber.

De karakteristiske krøller nærmest vælter ud over panden. Smilet er selvsikkert og lettere drenget, som man kender sangeren Christopher bedst.

En glad fyr.

Men det er, som om smilet stivner en anelse og bliver konverteret til et lidt undrende blik, da Ekstra Bladet bringer den uofficielle slagsang til VM i fodbold i udskældte Qatar, som krøltoppen sammen med sine gode venner på 'Natholdet' har udgivet, på banen.

Titlen er 'Tror kun på én Hjulemand'. Se musikvideoen her.

Christopher misforstår nemlig angiveligt i første omgang spørgsmålet, da Ekstra Bladet spørger til sangen og i samme moment stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke er nogen særlig kritik af Qatar i nummeret.

For ikke at sige slet ingen.

- Synes du ikke, at der er det, spørger Christopher Ekstra Bladets udsendte.

- Arh, der kunne have været mere. Hvad har tankerne været omkring det?

- Altså, jeg synes, der har været rigtig meget kritik af Qatar. Helt berettiget. Jeg synes, det er forfærdeligt, at det skal spilles der. For hvorfor fanden spørger man ikke spillere, hvorfor spørger man ikke landstrænere og hvorfor spørger man ikke de lande, der skal deltage?

- Det er noget værre rod, og jeg synes, der har været rigtig meget kritik af det, siger Christopher og lyder altså indledningsvis som om, han taler om den generelle debat - ikke sin VM-slagsang.

Qatar nævnes én gang

Sangen, der mest fremstår humoristisk, 'lå lå lå'-agtig og kitchet, er ikke inde og berøre de mere alvorlige sider af den kommende slutrunde i oliestaten, der bl.a. er berygtet for brud på menneskerettigheder.

Ja, faktisk bliver Qatar kun nævnt én gang, hvor der med et ordspil synges 'den skal have alt, hvad den Qatar'.

Ekstra Bladet mødte Christopher til Voice '22 på Refshaleøen, hvor han skulle optræde. Foto: Kenneth Meyer

Det er der dog en grund til, siger Christopher, som nu endelig nærmer sig noget, der handler om de valg, han selv tog, da han var med til at skrive nummeret:

- Landsholdet, for mig, står for sådan noget, som samler fællesskaber og samler nationen. Det er vigtigt. Derfor lavede jeg ikke en sang, der handlede om 'fuck Qatar', men en sang om, at vi skal tro på det her danske landshold. Vi har det fedeste danske landshold, og de skal have noget kærlighed, de drenge.

- Vi skal selvfølgelig ikke flyve ned til Qatar og støtte det. Selvfølgelig skal vi ikke det. Men vi kan godt støtte dem herhjemmefra.

Vi skal støtte drengene

- Så du synes, der er kritik nok i den sang, I har lavet?

- Ja, og jeg synes ikke nødvendigvis at det er drengenes skyld, og jeg synes i hvert fald ikke, at det skal gå ud over drengene (at vi har valgt at deltage ved VM, red.), for lige pludselig trækker vi os, og vil slet ikke se fodbold og sådan noget. Vi skal støtte vores drenge.

Christopher har ellers tidligere serveret skjult kritik af en ørkenstat maskeret som underholdning. Det skete sammen med Rasmus Bjerg til Zulu Awards i fjor, hvor de i en sang revsede danskere, der under pandemien tog til Dubai for at ligge i solseng - og på den måde støttede diktaturet midt i en corona-krisetid.

Højaktuelt emne

Fraværet af et statement, der kunne have lagt afstand til Qatar og diktaturet på de kanter, når nu man endelig brugte tid på at skabe en VM-sang, sker i en tid, hvor netop det emne er højaktuelt.

For i hvor høj grad bør man udadtil lægge afstand til Qatar - især når man har en populær platform at ytre sig på og et succesrigt brand som Christophers og 'Natholdet's at udnytte?

Det har man altså ikke i nærværende tilfælde prioriteret, og hitsangeren erklærer i stedet, at han fortsat kommer til at se fodbold og støtte landsholdet, selv om de spiller i udskældte Qatar.

- Ja, er du sindssyg, lyder det fra den 30-årige hjerteknuser, der har planer om at se alle kampe og 'måske gå på bar'.

Hadi Ka-koush fortæller til Ekstra Bladet, at det er sin sag at overtage tjansen som vært på 'Natholdet'

Et bevidst valg

Værten på 'Natholdet', Hadi Ka-Koush, har tidligere udtalt sig til Ekstra Bladet om samme problematik i forbindelse med udgivelsen.

- Jeg prøver på ikke at udtale mig alt for meget om sådan noget politik. I mit oplæg (i programmet da sangen blev præsenteret, red.) var jeg inde og sige 'hey, vi skal lige kommentere på det her Qatar-noget'. At VM er noget, vi plejer at holde om sommeren, hvor vi står udenfor og hygger os, men nu er der heldigvis en god golfstat, der har købt VM - tak skal I have! Du ved, ironisk, fortalte værten.

Han er helt enig i Christophers valg - og ikke mindst fravalg:

- Selvfølgelig er det et kæmpe problem med den måde, det er foregået på. Men vi fokuserede på at lave en støttesang til vores drenge.

- Så du synes ikke, den behøvede at være mere kritisk, end den er?

- Nej. Det er et helt bestemt valg at lade sangen være én ting, og så kunne vi i programmet sige, hvad vi havde lyst til, sagde Hadi Ka-Koush.

