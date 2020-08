Volbeat chokeret over dødsfald

Som så mange andre musikfans er Michael Poulsen fra Volbeat onsdag vågnet op til en trist nyhed.

Metalverdenen har mistet sangeren Riley Gale, som stod i spidsen for det texanske thrashband Power Trip, der turnerede med Volbeat i USA for et par år siden.

På Facebook skriver Michael Poulsen blandt andet:

'Sikke en frygtelig trist måde at vågne op på - at finde ud af at vores ven Riley fra Power Trip er gået bort. Det kommer virkelig som et chok.'

Blev kun 34

Endvidere skriver Volbeats frontmand:

'Han var sådan en sød fyr, der var nede på jorden, og vi havde nogle fede stunder backstage før og efter koncerter.'

Riley Gale blev kun 34. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Power Trip slog igennem med deres anmelderroste andet album, 'Nightmare Logic', der udkom i 2017.

Bandet har optrådt i Danmark flere gange - blandt andet på Roskilde Festival sidste sommer. Texanerne har planlagt en koncert med Lamb of God og Kreator i Forum Black Box i København 19. november 2021.

Ud over Michael Poulsen har medlemmer af blandt andet Slipknot, Exodus og Machine Head skrevet mindeord om Riley Gale på sociale medier.