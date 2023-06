Volbeat-forsanger starter nyt band

Da Michael Poulsen arbejdede på Volbeats seneste plade, 'Servant of the Mind', fra 2021, skrev han også en række dødsmetalsange.

De har ligget i skrivebordsskuffen - frem til nu.

Michael Poulsen har slået sig sammen med musikeren Marc Grewe og Morten Toft Hansen, og trioen kalder sig Asinhell.

Det annoncerer Metal Blade Records i en pressemeddelelse.

Ny musik på vej

Pladeselskabet udgiver bandets debutplade, 'Impii Hora', til september.

- Da de sagde, at de ville udgive albummet, følte jeg, at jeg var 17 år igen. Jeg tænkte: 'Åh Gud, jeg har lavet en aftale med Metal Blade! Hvor fedt er det ikke?', jubler Michael Poulsen i pressemeddelelsen.

- Det var, som om jeg endelig fik den pladekontrakt, jeg drømte om, da jeg var teenager.

Michael Poulsen under en koncert med Volbeat til Tinderbox-festival. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Nøjes med guitaren

Mens Michael Poulsen er kendt for sin karakteristiske stemme, som kan høres på Volbeat-numre som 'For evigt', 'Still Counting' og 'A Warrior's Call', nøjes med han guitaren i Asinhell.

En anden skulle synge sangene, fordi Michael Poulsen allerede synger i Volbeat og også lagde vokal til dødsmetalbandet Dominus, som han var en del af op gennem 90'erne.

Derfor er det Marc Grewe, som synger alle sangene, oplyser Metal Blade Records i pressemeddelelsen.

- Jeg har kendt Michael i ret lang tid, og han har altid sagt, at vi skulle lave et dødsmetalprojekt sammen en dag. Men jeg tog det aldrig seriøst, fordi han havde så travlt med Volbeat. Men så ringede han for alvor, siger Marc Grewe i pressemeddelelsen.

Siden sluttede trommeslageren Morten Toft Hansen sig til Asinhell. Han bor tæt på Michael Poulsen, og så er deres seksårige døtre bedste veninder.

Resultatet kan høres på debutpladen 'Impii Hora', som udkommer 29. september.