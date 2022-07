Vold, våbenfund og knivdrama: Betjent bidt i låret

Politiet synes ikke, at det seneste døgn på Roskilde har været noget specielt, men alligevel har man oplevet en blandet landhandel af episoder i går og i nat, hvoraf én gik ud over en politimand i aktion

Det har været en ret rolig Roskilde Festival set med politi-briller og skåret over en bred kam, men alligevel har etaten haft en række episoder undervejs, de har måttet rykke ud til.

Torsdag anmeldte en 18-årig pige for eksempel en voldtægt på et festival-toilet mellem Orange og Arena, ligesom to mænd uafhængigt af hinanden masturberede foran andre festivalgæster i fuld offentlighed.

Og i går fredag måtte man atter ud med de blå blink. Det fortæller kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Kristensen.

- Omkring kl. 21 fredag aften er der en udadreagerende person, som er dansk statsborger, der forsøger at nikke en skalle til en af servicevagterne ved en port på Darupvej ved festivalen. En af vores civilpatruljer bliver tilkaldt, og selv om de tydeligt tilkendegiver, at de er fra politiet, så fortsætter personen med at være voldsom over for dem. Derfor ender det med, at vi får lagt ham ned, og han bliver sigtet for vold mod politiet.

- Nikkede han også politiet skaller?

- Nej, han får bidt en politimand i låret. Vi har ham her til morgen stadig siddende for lige at tage stilling til, hvad der skal ske med ham, siger Thomas Kristensen.

Skal udvises

Hvis der er noget, man ser på en festival, er det telte. Men spørgsmålet er, om man har rent mel i posen, hvis man kommer kørende med brugte telte på en sækkevogn?

Det spørgsmål stillede politiet sig selv i går:

- Vi møder en person fra Rumænien, som vi har indtryk af selv er festivalgæst, der kommer gående med en sækkevogn med nogle gamle telte på hen mod en varevogn. Vi retter så henvendelse til personen for at undersøge, om der skulle være tale om organiseret tyveri. Han siger, at det bare er nogle gamle telte, han har fået af festivalgæster, og det kan vi ikke afvise, så der kommer ikke noget ud af tyveriforholdet.

- Men vi finder en butterfly-kniv i forbindelse med, at vi undersøger varevognen, og derfor ender det med en sag med udgangspunkt i overtrædelse af våbenloven. Han er udenlandsk statsborger, så nu har vi iværksat en udvisning af landet for hans vedkommende, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.

Knivdrama

Men her stopper kniv-historierne ikke. For politiet blev også kaldt ud til den del af campingarealerne, der hedder Dream City, hvor bl.a. det traditionsrige nøgenløb altid foregår.

- Der er en eller anden form for uoverensstemmelse. Det gør, at der er en 23-årig mand fra Storkøbenhavn, som bliver truet med en kniv. Vi kommer ud og får fat i tre mistænkte svenske statsborgere i den sag, hvoraf de to er løsladt igen.

Den ene af de to løsladte blev dog sigtet for at overtræde våbenlovgivningen, idet man fandt en springkniv på ham.

- Den tredje mistænker vi for at kunne sættes i forbindelse med noget tyveri tidligere på ugen, så ham har vi siddende lidt endnu, melder politiet.