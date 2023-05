Voldsdømt dansker slår superstjerne

Det aktuelle album fra Benny Jamz hedder 'Ny sejr'. Det er lige, hvad det er.

Udgivelsen blæser direkte ind som nummer et på albumlisten, og rapperen fra København slår minsandten den engelske megastjerne Ed Sheeran, der tager andenpladsen med nyheden '-'.

Benny Jamz gik også helt til tops med sine to første album, '1010' og 'Jamo', samt som en tredjedel af B.O.C med 'Mere end musik', men det vil nok alligevel komme som en overraskelse for de fleste, at han formår at tryne en af tidens allerstørste internationale hitmagere.

Ed Sheeran er da også planmæssigt nummer et i blandt andet Storbritannien, Australien, Frankrig, Tyskland og Sverige, men han må nøjes med andenpladsen i USA, hvor Morgan Wallens 'One Thing at a Time' topper for ikke mindre end tiende uge i træk.

Annonce:

Danser videre

Benny Jamz, der i fjor fik tre måneders ubetinget fængsel for 'legemsangreb af særlig rå og brutal karakter', optræder til sommer på blandt andet Roskilde Festival og Smukfest.

'Ny sejr' og '-', som udtales 'subtract', er de eneste nyheder på top 40, hvor Benny Jamz står for det ene af hele 13 danske rapalbum.

Popbandet Danser med Piger har i øjeblikket stor succes i samarbejde med TopGunn. Foto: Victor Jones

Singlecharten domineres stadig af Danser med Piger featuring TopGunn, der med 'God pige' nu har fem uafbrudte uger på førstepladsen.

Også på singlecharten har Benny Jamz ugens højest placerede nyhed. 'Tudo Bem', hvor Gilli medvirker, starter som nummer tre.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.

Næste uge forventes gendannede Ukendt Kunstner at brage ind på begge charts, efter duoens 'Dansktop' har besat adskillige af de øverste placeringer på Spotifys dagligt opdaterede top 200, siden comebackalbummet udkom uden varsel i fredags.