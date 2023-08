Voldsdømt stjerne fik joint på scenen

Det var et barmhjertigt og gavmildt publikum, der var til Benny Jamz-koncert lørdag aften på Smukfest i Skanderborg.

En festivalgæst havde medbragt, hvad der lignede en joint. Og den delte han glædeligt ud af.

Under sin optræden kunne rapperen da heller ikke dy sig for at få en lille smag på den sjove cigaret.

Foto: Per Lange

Foto: Per Lange

Og det var ikke det eneste, rapperen inhalerede i løbet af koncerten.

Jævnligt havde Benny Jamz, der har det borgerlige navn er Benjamin Jacob Small Heyn-Johnsen, en cigaret i den ene hånd og mikrofonen i den anden.

Og heldigvis for publikum havde det ikke den store påvirkning på hans optræden. Vokalen spillede nemlig lige så fint videre i baggrunden, når rapperen skulle have et ekstra sug af cigaretten.

Floor på flis

Joint eller ej, så havde 'VI VARME'-sangeren publikum i sin hule hånd fra ende til anden.

Og det var ikke få mennesker, der dukkede op. Der var ikke plads til flere under teltdugen, og også det omkringliggende område var sort af mennesker.

Rapperen fik omdannet teltscenens underlag, der primært bestod af mudder blandet med flis, til ét stort dansegulv, hvor folk hoppede og dansede.

Og for nogle af dem gik det også lidt for vildt for sig.

Midtvejs i koncerten måtte personalet fra crowd safety gribe ind overfor nogle unge mænd, der ikke kunne holde sig fra at lave det ene moshpit efter det andet.

Der blev kaldt efter forstærkning under koncerten. Foto: Ekstra Bladet

Og selvom de kæmpede en ihærdig kamp for at stoppe tumulten rundt omkring i teltet, så er det ikke nemt, når der står en rapper på scenen og råber, at man 'ikke har tid til at sove' og opfordrer til at 'holde en kæmpe fest' med ham.

Fra fængsel til fyldt telt

Det er ikke længe siden, at Benny Jamz måtte nyde sine cigaretter bag tremmer.

I sommeren 2022 blev stjernen idømt tre måneder ubetinget fængsel for at have slået en flaske i hovedet på en ansat på natklubben Rumors i København.

'Ibiza'-rapperen var på vej tilbage på klubben for at finde sin glemte skjorte, da han blev nægtet adgang. Og det fik altså bægeret til at flyde over.

Dengang fortalte Benny Jamz, at han angrede sin opførsel og af samme grund var stoppet med at indtage alkohol.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Smukfest, der tidligere over for Ekstra Bladet har proklameret, at de klipper armbåndet på alle, der har euforiserende stoffer på sig.

De har ikke ønsket at kommentere.