Voldsom regn: Smukfests gæster smutter før tid

Smukfest blev ramt af et gedigent regnskyl med tilhørende lyn og torden sent torsdag aften.

De massive mængder vand fra oven dannede ligefrem søer flere steder på festivalpladsen, ligesom mindre vandløb opstod midt i tørken.

Se også: Smukfest uden øl, fisse og hornmusik

Selvom DMI havde spået skybruddet på forhånd, var gæsterne ikke parate.

Da regnen for alvor tog til, begyndte de i hobetal at valfarte væk fra festivalpladsen mod campingarealerne for at finde ly under teltdugen.

Anders Bech håber inderligt på, at hans venindes telt er tørt, så de kan få varmen. Foto: Per Lange

En af de mange, der valgte at forlade pladsen, før det ellers var planlagt, er den 26-årige Anders Bech.

Han står i bar overkrop med sin mørkeblå T-shirt i hånden. Den er så våd, at man kan vride store mængder vand ud af den.

- Alt er vådt, så vi er på vej ned i et telt på campingpladsen. Vi ville gerne have hørt Nephew, og vi ville gerne have spist vores mad.

- Men nu tror jeg bare, at vi lægger os ind i teltet, hvor der forhåbentligt er tørt, siger Anders Bech.

Se også: Flop: Smukfests hovednavn svigtede

Den unge mand fortæller, at han og sit kvindelige følgeskab også havde tænkt sig at se dj'en Martin Jensen optræde senere i nat.

- Nu tror jeg, at vi dropper det.

Claus Madsens paraply-hat kunne ikke just holde ham tør. Foto: Per Lange

Også den 53-årige Claus Madsen bukker under for regnen. Han og fruen har valgt at droppe Nephew til fordel for teltets ly.

De var ellers mere forberedt end flere andre. Det gælder især den kvindelige del af parret, der både havde regnslag og -hat medbragt.

- Det har også været en lang dag. Selv om jeg fandt et udmærket sted, blev jeg alligevel våd. Bare turen på vej væk fra den sidste koncert, gjorde mig drivvåd, forklarer han.

Se også: Frustrerede Smukfest-gæster: I spilder vores tid!

Claus Madsen har kun paraplyhatten til at beskytte ham mod regnen, og selvom den tog nogle af dråber, kunne den under ingen omstændigheder stå distancen.

Ifølge DMI kommer der ikke mere regn på Smukfest lige foreløbig. Fredag skulle det holde stort set tørt, men temperaturen dykker til under 20 grader med kraftig vind.