Ydmyget på NorthSide: Nu reagerer hun

Den amagerkanske rapper FVN gennemlevede enhver artists mareridt, da hun torsdag skulle åbne NorthSide klokken 15 på Nova-scenen.

For festivalarrangøren var ikke klar til at lukke folk ind klokken 14 som lovet, og vi skulle helt hen til omkring 14.45, før portene blev åbnet.

Det gik ud over FVN med det borgerlige navn Feven Geles.

Da klokken slog 15, var der tomt foran scenen, og da hun gik på klokken 15.10 - med 10 minutters forsinkelse, var der tæt på gabende tomt i det store telt. En lille håndfuld numre inde i koncerten havde omkring 50 personer fundet vej.

Alligevel var hun tilfreds efter koncerten, hvor antallet af publikummer løbende steg, som koncerten skred frem.

- Det gik godt på trods af, at der ikke var blevet åbnet op til tiden, siger FVN, da Ekstra Bladet fanger hende i medieområdet.

Hun beskriver sin optræden som hektisk.

- Det var lidt hektisk. Jeg skulle have været på klokken 15, men jeg kom først på klokken 15.10, tror jeg. Det var sjovt at se, hvordan folk kom løbende over for at nå ens koncert. Jeg har hørt fra flere, hvor de er sådan 'ej, vi nåede dig ikke', forklarer hun.

Nova-scenen da FVN skulle være trådt ind på scenen. Privatfoto

Arrangørens valg

- De der 10 minutters forsinkelse. Var det arrangørens valg, eller var det dig, der sagde 'nu venter vi lige'?

- Det var helt sikkert arrangøren.

Trods forsinkelsen, der gav flere mulighed for at nå frem, frygter hun, at folk ikke nåede koncerten.

- Jeg havde virkelig set frem til at komme og spille i Aarhus, for jeg har ikke haft min egen koncert i Aarhus før. Jeg ved, at jeg har nogle supporters i Aarhus, som virkelig har glædet sig til at se mig spille, og jeg er lidt bange for, at de ikke nåede det. Men på trods af det, så gik det rigtig godt, smiler hun.

- Ja, selvom der ikke var mange mennesker, så virkede der til at være meget godt gang i den?

- Ja, det var der, og jeg følte, at jeg var god til at få folk hen. Der var godt humør og dem, der var der, var i hvert fald på. De gjorde det så fedt, jubler hun.

- Det kan ikke tage humøret fra dig, kan jeg høre?

- Nej, det gør det ikke. Det slår mig ikke ud. Vi har en fest, om der er 100, 300 eller 500.000. Man har en fest, når man er til FVN-koncert. Sådan er det. Jeg havde helt klart set frem til at åbne NorthSide med lidt flere mennesker, men det er gamet.