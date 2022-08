Ydmyget på Smukfest: Næsten alle blev væk

Onsdag aften var der lagt op til en - dog kvalitetsmæssigt tvivlsom - fest på Bøgescenerne, da Justin Bieber gik på Smukfests største scene foran op mod 40.000 mennersker.

12 timer efter koncertens afslutning var der igen koncert på festivalens hovedscene, men Freja Kirk kunne ikke trække i nærheden af samme folkmængde i den jyske skov.

Til årets festival er scenerne blevet rykket 45 meter tilbage, og der er blevet gjort plads til yderligere 10.000 mennesker. Den ekstra kapacitet blev der dog ikke brug for torsdag eftermiddag. Slet ikke.

Musikeren, der blandt andet er kendt fra 'Vild med dans', gik på scenen 13:45. Et kvarters tid før koncerten var der ikke mødt mere end 50 mennesker op, og der kom ikke mange flere til i løbet af koncerten, som omkring 100 mennesker vel hørte.

Der var ikke brug for pladsen til de 40.000, som hovedscenen på Smukfest nu kan rumme. Foto: Per Lange

Kort før Freja Kirk skulle på scenen, ramte regnen kortvarigt Smukfest, hvilket selvfølgelig er en formildende omstændighed, men der kan vist ikke herske tvivl om, at hun sagtens kunne have indtaget en mindre scene.

Efter et lille kvarters byge forsvandt skyerne igen fra himlen, og solen kom frem på den jyske himmel, men det fik altså ikke folk til at strømme til Bøgescenerne for at høre numre som ‘Glassy Eyes’ og ‘But I’m Okay’ fra den 35-årige sanger.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Freja Kirk, men hendes presseansvarlige fortæller, at hun desværre er fuldt optaget i den kommende tid.