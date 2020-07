YouTube er allerede gået i sort: - Det er meget ulykkeligt

Det er endnu ikke lykkes for YouTube og Koda at nå til enighed, og derfor er YouTube begyndt at fjerne dansk musik

Musik fra danske kunstnere som Medina, Kesi og Thomas Helmig kan fredag morgen ikke længere afspilles på YouTube.

Det skyldes, at Google og Koda, som administrerer rettigheder for komponister, og sangskrivere endnu ikke er nået til enighed om en ny aftale om betaling til de danske musikere.

På et pressemøde beklager direktør for YouTube Music i Europa, Dan Chalmers, at situationen er gået i hårdknude.

- Det er en uheldig situation - især for kunstnere og brugere. Det er en situation, som ikke giver mig glæde. Jeg er fokuseret på at løse den her situation så hurtigt som muligt. Det handler om artisterne, musikerne, sangskriverne og fans i sidste ende. Vi vil gerne give dem oplevelsen tilbage så hurtigt som muligt, lyder det fra Chalmers.

- Diskussionerne har været i gang længe. Vi håbede, at vi kunne lave en aftale. Til tider bliver aftaler trukket til sidste øjeblik, og vi er langt fra hinanden, så vi har været nødt til at tage denne uheldige beslutning. Det er meget beklageligt, lyder det fra Dan Chalmers.

Han understreger, at de fra YouTubes side har været nødt til at fjerne dansk indhold allerede fredag, fordi de ikke er kommet til enighed med Koda.

- Vi respekterer kunstnere og sangskriveres rettigheder, og vores licens udløber i dag. Derfor er vi begyndt at fjerne indhold. Det er meget ulykkeligt, siger han og fortsætter:

- Indholdet bliver taget af, og vi håber, vi kan gå i dialog med Koda. Vi er klar 24/7, så vi kan løse denne her situation. Det er vores fokus, siger han videre.

Flere af Medinas videoer er allerede utilgængelige på YouTube. Foto: Per Lange

Ifølge Dan Chalmers er det kun danske brugere, der bliver påvirket af den manglende aftale.

- Det er en unik situation globalt. Vi har aftaler med mange andre partnere. Så det her er en unik situation, siger Chalmers.

Se også: Rasende DR-vært: - Så uværdigt!

Unik situation

Chalmers understreger, at han håber på, at problemerne kan løses, og at YouTube og Koda vil nå til enighed.

- Jeg tror på, at døren stadig er åben hos Koda. Vi har haft mange gode samtaler, og vi holder dørene åbne. Vi vil gerne løse det her så hurtigt som muligt. Vi har haft et godt forhold i mange år, siger Chalmers.

Han forsikrer, at man fra Google og YouTubes side har forsøgt at lave en bedre aftale, end hvad det sent torsdag aften fremgik af Kodas udmelding til pressen.

Her lød det, at YouTube har forlangt, at danske musikere midlertidigt skal skæres 70 procent i deres indtægter fra YouTube.

- Det er simpelthen ikke sandt, lyder det fra Chalmers på pressemødet.

Dan Chalmers vil dog ikke gå i detaljer med, hvilken aftale de har tilbudt.

På pressemødet kom det desuden frem, at det ikke er al dansk musik, der er omfattet af forhandlingerne. Danske kunstnere, der ikke har en aftale med Koda, kan fortsat afspilles på YouTube.

Desuden blev det af Chalmers understreget, at musikken ikke bliver fjernet permanent, men kan lægges op igen, hvis YouTube og Koda når til enighed.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra Koda, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Se også: Musikbranchen: Urimeligt lav betaling