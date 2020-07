Fjerner al dansk musik fra YouTube

Google har meddelt at alt dansk musik fjernes fra YouTube

Den danske musikbranche står til at miste en af de største platforme i verden.

Google har således meddelt, at man fjerner dansk musik fra sin streamingtjeneste. Det sker ifølge Koda for at lægge pres på i en igangværende forhandling om en fælles-nordisk aftale om brug af musik på YouTube.

Aftalen skal ifølge Koda erstatte de norske, finske og danske komponist- og sangskriverselskabers lokale aftaler og samle dem i én fælles aftale med Google.

Opdateres...