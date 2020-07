Google fjerner al dansk musik fra YouTube

Den danske musikbranche står til at miste en af de største platforme i verden.

Google har således torsdag aften meddelt, at man fjerner dansk musik fra sin streamingtjeneste 'inden for kort tid'. Det sker ifølge Koda for at lægge pres på i en igangværende forhandling om en fælles-nordisk aftale om brug af musik på YouTube.

Aftalen skal ifølge Koda erstatte de norske, finske og danske komponist- og sangskriverselskabers lokale aftaler og samle dem i én fælles aftale med Google.

Det oplyser Koda i en pressemeddelelse.

Her lyder det, at den nationale aftale herhjemme udløb i april, hvorefter den blev midlertidigt forlænget. Google har nu, som betingelse for en ny midlertidig aftale krævet, at de penge, som komponister og sangskrivere får for YouTubes brug af musik, reduceres med knap 70 procent. Det vil Koda ikke acceptere, lyder det i pressemeddelelsen, hvorfor Google har besluttet, at Kodas medlemmer ikke kan få deres indhold vist på YouTube.

- Google har altid haft en 'our way or the highway' strategi, men selv for Google udgør det her et lavpunkt. Google ved selvfølgelig godt, at de kan skabe enorm frustration både hos vores medlemmer ved at nægte dem adgang til YouTube, og hos de mange danskere, der dagligt bruger YouTube. YouTube håber vel ad den vej at kunne presse en aftale igennem, hvor de alene dikterer alle aftalevilkår. siger Kodas mediedirektør Kaare Struve.

Administrerende direktør, Gorm Arildsen, tilføjer:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vores medlemmer igennem mange år har været stærkt utilfredse med betalingsniveauet på YouTube. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, at vi fra Kodas side har været aktive fortalere for et opgør med tech-giganternes free-ride og underbetaling af kunstnerisk indhold i forbindelse med EU´s Copyright-direktiv. At Google nu kræver betalingen reduceret med knap 70 procent i en midlertidig aftaleforlængelse forekommer nærmest bizart.

Her forklarer Google, hvorfor man formentlig kommer til at fjerne alt dansk musik 1. august:

