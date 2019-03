Guitaristen Dick Dale er død

Han beskrives som en pioner indenfor surf rock og gjorde sig særligt kendt med sit guitarspil i 'Misirlou' fra 1963, som han indspillede i bandet 'Dick Dale & The Del Tones'.

Men nu er netop Dick Dale død, 81 år gammel.

Det bekræfter hans bassist, Same Bolle, overfor The Guardian.

I 2008 blev han ramt af kræft, men var stadigvæk aktiv rundt om på scener i USA frem til hans død. Blandt andet for at kunne betale for hospitalsregninger. Ifølge sin hjemmeside skulle han spille koncert i Californien den 25. maj og havde faktisk planlagt koncerter frem til november.

- Jeg kan ikke stoppe med at tage på tour, for så dør jeg. Fysisk og bogstaveligt, jeg ville dø, sagde han til Pittsburgh City Paper i 2015.

Miami New Times interviewede i 2011 Dale, der beskrev, at han fik sin inspiration til at skrive sin musik fra Gene Krupas trommespil, skrig, lyde fra vilde dyr og lyden af at være på havet.

Videre i interviewet fortalte han, hvordan har været med til at udvikle den ikoniske Fender-guitar.

- Alt, hvad der kom ud af Leo Fenders hoved, var jeg testpilot på. Han plejede at sige: Hvis det kan modstå afstraffelse fra Dick Dale, er det passende for andre mennesker.

Hvis du lytter til Dick Dales 'Misirlou', er det høj sandsynlighed for, at lyden af den svedige guitar vækker genkendelse. Den blev nemlig brugt i Quentin Tarantinos kultfilm 'Pulp Fiction' fra 1964.

Dick Dale, der blev født i Massachusetts, nåede gennem sit liv at være gift to gange.