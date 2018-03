Her er sandheden bag den mystiske detalje på ikonisk Beatles-album

De fleste – også af nyere generationer – kender formentlig det ikoniske omslag på Beatles’ legendariske album ’Abbey Road’. Men billedet gemmer på en mystisk detalje, som ikke var planlagt, da det blev taget.

Her er – formentlig – sandheden bag ’photobomberen’ på Abbey Road.

Kigger man lidt nærmere på coveret, som mange siden udgivelsen i 1969 har gjort, får man i baggrunden øje på en person, som ikke havde noget med det populære, engelske rockband at gøre.

Foto: All Over Press

Men hvem er personen i den brune jakke, der for snart 50 år siden havde held til at snige sig ind i baggrunden af det, der skulle blive et af de mest ikoniske album-covers i historien?

Over vejen i bare tæer

Fans ledte i årevis efter et svar, og nu er spørgsmålet atter blevet taget op af den britiske tabloidavis The Sun, som beskriver, at det er en udbredt teori, at den mystiske mand var en amerikansk turist ved navn Paul Cole.

År efter udgivelsen lykkedes det fans at opspore amerikaneren, som selv fortalte, at det var et rent tilfælde, at han havnede på Beatles-coveret. På tidspunktet, hvor det blev taget, stod han på fortovet og ventede på sin kone, der havde været på museum.

- Jeg venter bare herude og ser, hvad der sker udenfor, fortalte han i 2004 til Mirror, at han havde sagt til sin kone i den forbindelse.

Mens han stod der, blev hans opmærksomhed fanget af fire mænd, der spadserede over gaden. En af dem havde bare tæer, bemærkede han.

- Jeg så bare tilfældigt op, og spottede disse fyre gå over gaden som en flok ænder, sagde Paul Cole for tretten år siden til avisen. Han bemærkede især de fire unge mænd på grund af deres radikale udseende.

- Man gik ikke rundt i London i bare tæer, konstaterede photo-bomberen.

Senere opdagede Paul Cole sig selv på album-omslaget. Og han var ikke i tvivl, for hans splinternye briller afslørede ham.

Paul Cole døde ifølge The Sun i 2008, 98 år gammel.