20 år efter kollegaen: Endelig blev det Ringos tur

Paul McCartney jubler over den kommende adling af Beatles-kollegaen

Tilbage i 2011 sagde Paul McCartney i radioen, at det var 'på tide' at adle Beatles-trommeslageren Ringo Starr, som han selv var blevet det i 1997.

Nu sker det endelig.

Ringo er sammen med bl.a. Barry Gibb fra Bee Gees på den liste af folk, som dronning Elizabeth slår til ridder efter nytår.

Herefter har han ret til at kalde sig Sir Ringo - eller nærmere Sir Richard, som jo er hans rigtige fornavn.

Og det glæder Beatles-kollega McCartney, der på Instagram har postet denne besked med tilhørende billede.

'Stort tillykke Sir Ringo! Sir Richard Starkey lyder godt. Bedste trommeslager. Bedste ven', skriver musiklegenden.

Og Ringo er også glad for hæderen, som han kalder en 'ære'. Han var et stort smil - og gjorde sit traditionelle 'peace and love'-tegn - da han fredag ankom til Los Angeles internationale lufthavn.

- Det er fantastisk. En ære og en fornøjelse at blive betragtet og anerkendt for min musik og mit velgørenhedsarbejde, som jeg begge elsker', sagde han.

The Beatles blev tildelt MBE-ordenen i 1965. Foto: All Over Press

Som de andre Beatler er Ringo allerede blevet dekoreret med MBE-ordenen. Det skete på højden af Beatlemania i 1965.

John Lennon og George Harrison kan efter reglerne ikke blive adlet. Det kan kun levende personer.

