Årets koncert: Euforisk rocksus

Det amerikanske topband The War On Drugs redder koncertåret 2020 med overvældende livealbum

The War On Drugs: 'Live Drugs' (Super High Quality/Playground) Ude 20. november

Går man og har abstinenser efter koncerter, så vil The War On Drugs’ nye liveplade føles som et tiltrængt fix.

Når albummet er bedst, er det et perfekt rocksus og som at være der selv.

Superband saboteret på Amager

Det er dog ikke, som det var at være i kummerlige Tap1, da bandet fra Philadelphia senest besøgte København, for mens det var noget af en uforløst mareridtsoplevelse, så lyder The War On Drugs som en drøm på ’Live Drugs’.

Gruppen har plukket ti numre fra optagelser af talrige turneer, og den 75 minutter lange udgivelse fungerer også som en ‘best of’ med hovedvægten lagt på skæringer fra deres seneste to album, de fremragende ’Lost in the Dream’ og ’A Deeper Understanding’.

Pumpende hjerteblod

Der er minimale ændringer i sangenes arrangementer, men det er nok til, at repertoiret fremstår overvældende friskt, og det ånder friere end i studieversionerne på euforiske versioner af ’An Ocean Between the Waves’, ‘Under the Pressure’ og ‘Red Eyes’, der bare basker uimodståeligt.

På sætlisten er også en nærværende fortolkning af Warren Zevons ’Accidentally Like a Martyr’, men frontmand Adam Granduciels episke sangskrivning med himmelhøjt til loftet fremstår nu mere inspireret af Neil Young og Bruce Springsteen.

Rockhelte: Bedre end årets album

Mens de legendariske forbilleder plasker omkring i et kreativt dødvande og slipper intetsigende plader på stribe, så holder The War On Drugs liv i den ærkeamerikanske rocksang med pumpende hjerteblod, glimtende poesi og et insisterende beat.

’Live Drugs’ er den foreløbige kulmination på første kapitel om et af det seneste årtis mest fængslende orkestre, og længselsfulde koncertgængere vil ikke finde et bedre middel mod stilheden.