Absurd: Hun er vildt overvurderet

Popidolet Taylor Swift vil tages seriøst på uspændende 'Evermore', men det er svært at tage alvorligt

Taylor Swift har overrasket stort med sit andet pludselige album i år.

Mindre overraskende er det imidlertid, at ’Evermore’ er omtrent lige så uinteressant som den absurd overvurderede og forbavsende nedtonede forgænger, ’Folklore’, der blev en af de mest kritikerroste og kommercielt succesfulde udgivelser i 2020.

’Evermore’ følger efter i samme spor. Størstedelen af skivens 61 minutter er som at bevæge sig i slowmotion i en blindgyde.

Tidligt i karrieren ville Swift være Shania Twain. Så blev hun den nye Madonna. Nu gælder det Joni Mitchell.

Reelt har hun dog ikke udviklet sig afgørende. ’Evermore’ er høflig pop iført en skovmandsskjorte, der er for stor, og man savner de skamløse ørehængere fra ’1989’.

Hvis Swift kommer på Roskilde og spiller sine 'folksange', så er teenagerne tilbage på campingpladsen, inden de når at bunde den første Breezer foran Orange.

Aldrig nærværende

Søndag fylder amerikaneren 31, og nu vil hun tydeligvis tages seriøst, men det er svært at tage alvorligt.

Swifts persongalleri er spækket med rådvilde skikkelser, der tumler gennem tilværelsen som vindhekse. De bliver bare aldrig nærværende.

Det føles, som om deres problemer trods alt ikke stikker dybere, end at det lige kan klares med et kram, en kop the og lidt hjemmebag.

Taylor Swift under koncert i Los Angeles - hun har aldrig optrådt i Danmark. Foto: John Salangsang/Shutterstock

Verdensstjernen samarbejder igen med ikke mindst Aaron Dessner fra The National og Justin Vernon fra Bon Iver. Resultatet er Bon Iver ultralight.

Akustiske guitarer, strygere, piano og sfæriske keyboardflader væves sammen til et slumretæppe, hvor tiltalende ’Willow’ og dynamiske ’No Body, No Crime’ kun undtagelsesvis bryder den søvndyssende og smagfulde stemning.

Haim medvirker på sidstnævnte, uden man opdager det, og duetter med Vernon og The Nationals sanger, Matt Berninger, ulmer løs uden at blive til noget.

Det er pænt og nydeligt. Og pænt kedeligt.