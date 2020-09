Afbleget diva: Hun er ligegyldig

Diana Krall får alt for sjældent den amerikanske sangskat til at glimte på endnu et pænt kedeligt album

Diana Krall: 'This Dream of You' (Verve/Universal) Ude 25. september

Diana Krall kan jo godt. Det beviste jazzdivaen i overbevisende stil med den overraskende uhøvlede ’Glad Rag Doll’ i 2012.

På sit nye album opnår Krall også den dragende, hypnotiske effekt, som man fornemmer hun ofte stræber efter, med hendes fortolkning af evergreenen ’How Deep Is the Ocean’, hvor der vitterligt er noget på spil i vellyden.

Men det er sjældne undtagelser.

Alt for ofte forsømmer hun at udfordre sig selv, og ’This Dream of You’ er det søvndyssende soundtrack, man forventer at blive bedøvet med, hvis man begiver sig ind i afdelingen for sengetøj i Illums Bolighus.

Det er pænt. Og pænt kedeligt.

Kompetent arbejde

Numrene er hentet fra sessions, der fandt sted i 2016 og 2017, og når Krall atter dykker ned i den store amerikanske sangskat føles mange af indslagene som overskudsmateriale fra hendes seneste soloalbum, ’Turn Up the Quiet’.

Det er mageligt, standardiseret og alt for nydeligt, mens hun i sin vanlige, døsige stil synger ’But Beautiful’, ’There’s No You’ og ’Don’t Smoke in Bed’, som ingen ved deres fulde fem ikke meget hellere ville nyde med henholdsvis Nat King Cole, Frank Sinatra og Nina Simone.

Titelnummeret på ’This Dream of You’ er skrevet af Bob Dylan, der også begyndte at croone antikke klassikere på sine gamle dage. Til forskel fra Krall har legenden dog levet sig ind i repertoiret, og man fik en fornemmelse af, at de vemodige sange vitterligt betød noget for oldtimeren.

Krall virker nærmest uinteresseret. Det er bare kompetent arbejde på jazzfabrikken med topmusikere som Tony Garnier, Marc Ribot og Stuart Duncan ved samlebåndet.

Hun kan godt, når hun tager sig sammen. Det gør hun stort set aldrig på ’This Dream of You’.