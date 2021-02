Afsindigt trip: Kokain i lange baner

Der kan åbenbart alligevel komme noget godt ud af at sniffe et ton kokain.

I 1972 var Black Sabbath så begejstrede for det hvide pulver, at de omtrent dryssede det på deres cornflakes, og i covernoterne til ’Vol 4’ takkede det britiske rockband sågar ’the great COKE-Cola Company’.

Sort magi: Monumental triumf

Det kostede angiveligt 65.000 dollar at producere ikonernes fjerde album, men ifølge bassist Geezer Butler indtog kvartetten for 75.000 dollar kokain under indspilningerne i Californien.

De fik noget for pengene. ’Vol 4’, der nu genudgives i en luksusversion, blev nemlig endnu en triumf for den tunge rocks forfædre.

Bulder og brag

Musikalsk skejede Black Sabbath også ud med progressive strukturer, instrumentale intermezzoer samt tilmed den romantiske pianoballade ’Changes’, som tilsat isnende mellotron smukt demonstrerede, at rødderne beherskede mere og andet end bulder og brag.

Dæmonisk rabalder var imidlertid stadig, hvad de leverede langt bedre end alle andre, og på ’Vol 4’ rystede rifffyrsten Tony Iommi rockens fundament med magtfulde ’Tomorrow’s Dream’, ’Supernaut’ og ikke mindst kokainhymnen ’Snowblind’.

Legenderne anno 1973 - fra venstre: Bill Ward, Ozzy Osbourne, Tony Iommi og Geezer Butler. Foto: Avalon Red

Pragtværkets aktuelle boksudgave forlænger det utrolige trip med en stribe nye mix og alternative takes, der kun er for nørder, men en 69 minutter lang koncertoptagelse fra 1973 er til gengæld for enhver rockfreak.

Ozzy ad helvede til på Copenhell

Black Sabbath spiller eksplosivt, speedet og møgbeskidt, og Ozzy Osbourne laver sniffelyde inden ’Snowblind’, som han synger som en galning, der har det halve Colombia pumpende rundt i systemet.

Rock findes stort set ikke mere vanedannende.