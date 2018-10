Aldrig for gammel til røvballerock

John Hiatt: 'The Eclipse Sessions' (New West/Border) Ude 12. oktober

Efter sin længste pladepause nogensinde er John Hiatt tilbage med ’The Eclipse Sessions’.

I de mere end fire år, der er gået siden ’Terms of My Surrender’, virker det imidlertid, som om den garvede sangskriver er blevet meget mere end fire år ældre.

I en alder af 66 står solen lavere over Hiatts sangskrivning, og han lyder gammel, men ikke synderligt klogere på tungsindige kærlighedsballader som ’Aces Up Your Sleeve’ og ’Nothing In My Heart’.

Generelt er traditionalisten fra Indianapolis dog bestemt til at kende, og hans bluesede røvballerock og poetiske snilde er stadig sammentømret med en troværdig sangsnedkers kyndige næver.

Hiatt ruller ubesværet videre på sit tiltalende karrieregroove i form af fornøjelige ’Cry to Me’ og ’All the Way to the River’, hvor man ikke kan undgå at vippe med sutskoen, men han spænder undtagelsesvis ben for sig selv med klodsede ’Outrunning My Soul’ og ’One Stiff Breeze’.

Veteranen ironiserer over eget forfald på ’Over the Hill’, og det er han måske nok, men ’The Eclipse Sessions’ kan han nu sagtens være bekendt.

Hiatt er blevet ældre. Det er hans musik også. Sådan skal det være.