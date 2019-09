Barbarisk: Fem galninge går amok

High Command: 'Beyond the Wall of Desolation' (Southern Lord/SPD) Ude 27. september

High Commands erklærede målsætning er at lyde som fem venner, der skaber det soniske sidestykke til en barbarisk horde.

Det lykkes så sandelig på debutalbummet ’Beyond the Wall of Desolation’.

Metalverdenen sørger ellers i denne tid, for genretitanerne Slayer begraver stridsøksen og sig selv i november, men californiernes selvmord er lidt lettere at leve med, fordi der står yngre landsmænd klar til at løfte veteranernes blytunge arv.

Texanske Power Trip er ved at arbejde sig op i sværvægtsklassen, og High Command, der kommer fra Worcester, Massachusetts, griber nu til våben med et imponerende arsenal af bestialsk buldrende riffs og grooves.

Galoperende vanvid

Kvintetten spiller snavset thrash tilsat en dosis svensk død, som den blev serveret råt af Entombed, men det er ikke kun gutternes smag, der er god. Det er deres evne til at banke sange sammen og humor også.

High Commands komplet latterlige tekstunivers med eventyrlig brug af krigerisk folklore fra Dungeons & Dragons er så debilt, at det er begavet, og frontmand Kevin Fitzgerald lever sig langt ind i rollen som harmdirrende vildmand.

De otte skæringer på ’Beyond the Wall of Desolation’ er garant for galoperende vanvid i et lydbillede, der er umanerligt grumt, gustent og gement.

Sådan vælter en flok galninge en lydmur.