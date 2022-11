Barbariske vandaler i amokrus

High Command: 'Eclipse of the Dual Moons' (Southern Lord) Ude 25. november

2022 har været et mindeværdigt år for metalmusikken med bemærkelsesværdige udgivelser fra ikke mindst Slipknot, Lamb of God og Blood Incantation.

Herhjemme markerede Strychnos og Slægt sig i international klasse, og sommerens festivalbegivenhed var atter Copenhell, hvor High Command medvirkede til, at Refshaleøen blev raseret.

På vinterens dørtærskel affyrer kvintetten fra Worcester, Massachusetts en afskedssalut til 2022, der giver genklang langt ind i 2023.

High Command bragede gennem lydmuren for tre år siden med debutalbummet ’Beyond the Wall of Desolation’, og nu pulveriserer de murbrokkerne i form af den lidt mere ekspressive og varierede opfølger, ’Eclipse of the Dual Moons’.

Svulstig fantasy

Bandets arsenal af radbrækkende riffs er hentet i thrash metals standardiserede våbenkabinet, men grumheden i deres barbariske ugerninger og pilrådne sound gør vandalerne til en særlig gusten og uafrystelig oplevelse.

High Commands afsindigt underholdende og hæmningsløst medrivende hærg opnår en slags humoristisk infamitet, når musikkens bestialske pondus ramler ind i et tekstunivers, der svælger i svulstig fantasy og afsporet krigsretorik.

High Command stammer fra Massachusetts og går op i gamle sværdslag og krigsmytologi. Foto: Bill Shaner

Resultatet er et napalmbombardement i rustning, hvor Conan svinger sværdet over poesilinjerne, og økserne fra Exodus, Iron Maiden og Mercyful Fate giver ekko på High Commands blodige slagmark.

Episke ’Spires of Secartha’ fremturer i amokgalop, men slår også over i andre gangarter i et 12 minutter langt vanvidsridt.

’Immortal Savagery’ præsterer på et herligt boogiegroove, mens ’Chamber of Agony’ overrasker med en nærmest yndig akustisk intro, som dog snart afløses af noget, der lever op til sangens titel.

Den torterede vokalist Kevin Fitzgerald er en skrigende halsbrand i centrum for et ubarmhjertigt inferno, hvor middelalderlig brutalitet møder firsernes heavy på High Commands rødglødende ambolt.

Metallet klinger tidløst sidst i 2022.