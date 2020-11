Bare for meget: Furien er sexgal

Hvis man bortcensurerede alle Megan Thee Stallions skældsord og sexgloser på ’Good News’, så ville hendes første langspiller bestå af instrumentalmusik.

Den 25-årige rapstjerne fra Houston er stort set ikke i stand til at vrænge en sætning uden ’bitch’, ’dick’, ’titties’, ’pussy’, ’ass’ eller ’motherfucker’, og svadaerne er såmænd ganske underholdende i glimt, men efter 50 minutter er det som at være til julefrokost på en stripklub for 14. dag i træk.

Rapkæftet: Hun stinker af sex

Megan Thee Stallions attitude og kæft er større end hendes talent, og alligevel sidder man tilbage med en fornemmelse af, at hun faktisk ville være i stand til at lavet et vellykket album, hvis hun lærte at dosere sine svulstigheder og begyndte at flirte med kvalitetskontrol.

’Good News’ er et orgie af vulgariteter, men der bliver ikke kælet for detaljerne, så i en stereotyp produktion er det befriende, når hun undtagelsesvis leger lidt med sine skabelonagtige former på soulede ’Freaky Girls’ og ’Don’t Rock Me to Sleep’, der næsten er disco.

Megan Thee Stallion sampler blandt andre legenderne Eazy-E og Curtis Mayfield. Foto: 300 Entertainment

Efter rappenskraldens enorme succes som duetpartner for Cardi B på det dunstende monsterhit ’WAP’, virker det imidlertid, som om Megan Thee Stallion helst bare vil skampule klicheerne fra sans og samling.

Et jamaicansk klingende indslag hedder ’Intercourse’, men ’Good News’ er et uafbrudt samleje, for samtlige albummets 17 sange kredser om sex.

Flop: For sexet til Danmark?

Dog finder furien også tid til at rappe om genrens to andre favoritemner, vold og penge, og hun undlader naturligvis ikke at malke, at hun blev skudt tidligere på året, så hun skyder igen på den medrivende åbningssalve, ’Shots Fired’.

Megan Thee Stallion er et vulkanudbrud af tidstypisk vanvid. Hendes rablende galskab har sine herlige øjeblikke, men i længden bliver man ligeså træt, som hun må være efter alt det sex.