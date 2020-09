Bare ikke dygtig nok

Eivørs musik er blevet brugt i en trailer for ’Game of Thrones’. Hendes nye album minder snarere om soundtracket til en reklamefilm for færøsk turisme.

Sangerinden fra klippeøerne stræber tydeligvis efter at drage lytteren ind i sit ’fortryllende’ univers, men ’Segl’ emmer af magi som en østeuropæisk tricktyv på Strøget.

Se også: Björk er fløjtende ligeglad

Med store armbevægelser og små sange fremturer Eivør i et teatralsk ingenmandsland mellem folkemusik og elektronisk pop.

Hendes opblæste sound klinger hult som et meget forsinket ekko af Björk og Massive Attack, og hun har simpelthen ikke format til at løfte opgaven.

Ulden disco

Eivørs kraftfulde stemme er hendes stærkeste våben, men hun slipper den løs i æteriske og fantasiforladte arrangementer, der blafrer intetsigende forbi.

Hun varierer sin vokal ganske ihærdigt, så på ’Let It Come’ smyger de elastiske stemmebånd sig for eksempel om både Björk og Smølfine. I Eivørs higen efter en slags hip autenticitet lyder hun som alle andre end sig selv.

Se også: Uimodståelig: 152 cm sex og charme

På ’Nothing to Fear’ bevæger færingen sig ind på dansegulvet, men at spille Kylie Minogue i uldsweater fungerer heller ikke for hende.

Som musikalsk slumretæppe er ’Segl’ derimod velegnet.