Bizart: Pervers stodder går helt amok

Jerry Williams Jr. er ikke en junior længere, men i en alder af 76 er han stadig fræk som en tøjlesløs hvalp. Eller en slagterhund.

Siden 1970 har stodderen bastardiseret soulmusikken under navnet Swamp Dogg, fordi han mener, en køter kan slippe afsted med hvad som helst.

På radikalt eksperimenterende ’Love, Loss, and Auto-Tune’ slipper Swamp Dogg umanerligt godt fra flabet at få traditionel guldaldersoul til at parre sig med hård funk og moderne electronica.

Den amerikanske outsider har allieret sig med produceren Ryan Olson fra popbandet Poliça samt på et enkelt nummer sågar Bon Ivers hovedkraft, Justin Vernon, og de to æstetikere får oldtimeren til at svanse uimodståeligt ind i fremtiden.

Som titlen på ’Love, Loss, and Auto-Tune’ mere end antyder, manipuleres Swamp Doggs vokal med det allestedsnærværende lydbehandlingssystem, der skævvrider humoristens stemmepragt på slående vis.

Kærlighed og sex

Albummet har en kærlighedssyg grundtone som brugen af autotune forstærker, så det stakkels pelsdyr efterlades galpende på et meget ensomt stuegulv.

Tricks og gimmicks overdøver imidlertid ikke, at pladen under dens excentriske overflade strutter af den gamle skoles kvalitetsbevidste sangskrivning.

Med glimt i øjet og hånden på hjertet crooner Swamp Dogg bunden ud af sin elendighed gennem balladerne ’Lonely’ og ’I’ll Pretend’, mens har er i brunst på ustyrlige ’I'm Coming with Lovin' on My Mind’ og ’Sex with Your Ex’.

Klassikerne ’Answer Me, My Love’ og ’Star Dust’ genopfinder han i nærmest avantgardistiske arrangementer, og så er alt vist muligt.

Man kan åbenbart godt lære en gammel hund nye kunster.