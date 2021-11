Blændende: Et geni blandt tåber

Endnu et nedslående år for hiphoppen er ved at være overstået.

To af genrens mest feterede aktører, Kanye West og Drake, har atter udsendt makværker præget af storhedsvanvid og anderledes beskeden sans for kvalitet.

Herhjemme er B.O.C og Branco igen gået til tops på charten med intetsigende banaliteter.

Lige når det nærmest ikke kan blive værre, bliver det meget bedre, for Aesop Rock minder om, at hiphoppen har en fortid, nutid og fremtid tilsat nærvær og nerve på karrierens niende album, ‘Garbology’.

Mens kollegerne tilsyneladende mest er optaget af sig selv og bling, så dykker newyorken ned i civilisationens skraldespand, hvor poeten finder inspiration til endnu en overlegen og ubønhørlig ordstrøm.

Musikalsk løft

På ‘Garbology’ genforenes Aesop Rock med sin gamle producer Blockhead, og beatmageren giver rapperen et effektfuldt musikalsk løft, der munder ud i et medrivende og sprudlende samarbejde.

Albummet er mere levende end sidste års ellers forrygende forgænger, ’Spirit World Field Guide’, for Blockhead formår at variere lydbilledet med en dynamisk detaljerigdom, som på førsteklasses vis blander old school og futurisme.

Produktionen ærer traditionerne med spor af alt fra jazz til kampsportsfilm, og Aesop Rocks utilpassede ordforråd er en tour de force, der får hans påtrængende outsidermentalitet til at fremstå som en sundhedstilstand.

Rapperen kultiverer sin blændende stil med dyb respekt for metieren, og i en alder af 45 fremstår han allerede som en veteran, der viser vejen tilsat den værdighed, intelligens og humanitet, som genren savner i alarmerende grad.

Aesop Rock giver håb i håbløsheden.