Brians liv: Sex, død og fordærv

Marilyn Manson: 'We Are Chaos' (Loma Vista/Universal)

‘You're dead longer than you're alive’, vrænger Marilyn Manson henover et bestialsk riff på sangen ‘Infinite Darkness’, og på sin egen perverterede facon lyder han faktisk mere levende end død.

Veteranens 11. album hedder ’We Are Chaos’, men han har tydeligvis anderledes tjek på karrieren.

Se også: Kvæstet rockikon: Syg i Helsingør

Pladen er forbavsende nok produceret i samarbejde med countrykrabaten Shooter Jennings, søn af legendariske Waylon, og det klæder vitterligt Manson at træde lidt ud af sin velkendte skygge, selvom han bestemt er til at kende.

Amerikaneren har altid været inspireret af 1970’ernes æstetik og dekadence, men denne gang flirter han ikke kun med David Bowie, for den morbide pianoballade ’Paint You with My Love’ minder om både Elton John og The Rolling Stones.

Kort og godt

Provokatøren har i det hele taget nedtonet både chokeffekter og sin svulstige sound i en grad, så man fristes til at mene, han nærmest er blevet moden i en alder af 51.

Manson formår også endelig at begrænse sig, og i en karriere med flere alt for lange album er ’We Are Chaos’ hans korteste på 42 kvalitetsbevidste minutter.

Se også: Ragnarock: USA's værste mareridt

Fraset det ætsende åbningsnummer, ’Red Black and Blue’, undlader Manson at forfalde til kritik af Donald Trump. Sådanne trivialiteter kan mindre talentfulde kolleger tage sig.

I stedet kigger poeten indad, og han evner stadig at skrive om sex, død og fordærv, så William Shakespeare må kippe med kistelåget.

Se også: Satan genopstod på Vesterbro

‘I'm not special, I'm just broken/And I don't wanna be fixed’, proklamerer han på ‘Solve Coagula’, der forekommer at handle mere om manden bag Marilyn, Brian Hugh Warner, end frøken Manson.

Længe leve dem begge.