Bruce Springsteen er fortid

Bruce Springsteen: 'Only the Strong Survive' (Columbia/Sony) Ude 11. november

Bruce Springsteens to koncerter i Parken til sommer er for længst udsolgt, men intet tyder på, at de knap 100.000 fans dukker op for at høre nye numre.

Veteranens seneste mange udgivelser har svigtet både kommercielt og kunstnerisk, og arbejderklassehelten har mistet klassen som endnu en entertainer, der er reduceret til nostalgi og håbet om noget, som var engang.

Springsteen opsøger selv fortiden på albummet ’Only the Strong Survive’, hvor han fortolker en stribe soulhits fra især genrens funklende guldalderperiode i 1960’erne, hvor amerikaneren var teenager.

Soulmusikken er altid strømmet igennem hans saxofonfyldte rock’n’roll, men hjerteblodet løber for ofte ud i ingenting på en plade, der basalt er en dårlig idé.

Let forgængeligt

Stilarten stiller store krav til stemmepragt, og i en alder af 73 er resterne af Springsteens raspede røst mere parat til at gurgle afløbsrens end at udfordre mesterlige Ben E. King, Aretha Franklin og The Temptations.

Modsat spillemandens egne svage sange siden årtusindskiftet er numrene på ’Only the Strong Survive’ så slidstærke, at de ikke kan ødelægges helt, men rockstjernen falder nu alligevel igennem det sikkerhedsnet, som repertoiret udgør, når han reducerer ’The Sun Ain't Gonna Shine Anymore’ til kitsch.

På et let forgængeligt og klangfattigt album ringer ’Don't Play That Song’ ud som hul julemusik, og kun undtagelsesvis formår Springsteen at resonere dybt med en skøn version af ’I Forgot to Be Your Lover’.

Pludselig lyder det, som om han synger om noget, han kender til, men på størstedelen af ’Only the Strong Survive’ klamrer han sig til en gammel drøm, der er forduftet som hans evner.